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保育類黑翅鳶4隻雛鳥被偷 鳥友傷心報警
高屏溪舊鐵橋屏東端3日有鳥友發現保育類黑翅鳶在育雛，巢裡有4隻幼鳥，由於當地獵鳥嚴重，鳥友們準備今天排班監看，想不到發現鳥巢和4隻幼鳥都不見蹤影，立刻向警方報案。
拍鳥俱樂部社長黃蜀婷表示，鳥友在高屏溪舊鐵橋屏東端、屏東河濱公園北方發現黑翅鳶養育4隻幼鳥，由於黑翅鳶寒冬育雛相當難得，台灣野鳥生態調查協會理事長曾松清昨天號召鳥友，準備今天以24小時排班方式守護鳥巢及幼鳥，沒想到今天就發現鳥巢和4隻幼鳥不見蹤影。
更讓鳥友痛心的是，看到母鳥在附近徘徊，不斷尋找幼鳥，也停在鳥巢處不動，鳥友悲痛得向保七總隊報案。
黃蜀婷說，由於鳥巢所在處為下坡處，很容易被看見，再加上高屏溪河濱公園獵捕鳥類情況嚴重，鳥友才會想組24小時的護鳥隊監看守護，沒想到真的被獵捕。
黃蜀婷說，鳥友們研判，偷鳥的人有一些是特定人士下單購買保育鳥類幼鳥來飼養，更有可能是外籍移工因不熟悉台灣的法令，獵捕食用。
黃蜀婷說，鳥巢附近有砂石場，有不少外籍移工，鳥友們認為外籍移工獵捕的可能性很大，2年前就有鳥友在台南拍到移工獵捕鳥類的行為，報警後不了了之。
黃蜀婷表示，保七總隊員警已表示要加強高屏溪河濱公園的巡邏，也希望全民加入監督保護保育類動物的行列，只要發現有傷害行為直接報警。
黃蜀婷也呼籲有關單位應要求外籍移工雇主及仲介加強移工們的野生動物保育觀念及法律的教育，減少移工們在外捕食野生動物的習慣。
保七總隊表示，依野生動物保育法規定，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺保育類動物，違者可處1年以下有期徒刑或併科新台幣6萬以上30萬元以下之罰金，若至野生動物死亡者，可處2年以下有期徒刑，併科50萬元以下罰金，呼籲民眾勿以身試法。
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