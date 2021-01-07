落難紅隼被拾獲不進食 送獸醫照養恢復健康野放

金門民眾拾獲一隻誤入網羅的紅隼帶回家照養，但紅隼卻完全沒有進食，後轉送獸醫師照料，才恢復健康野放。建設處提醒民眾如果發現受傷鳥類，應立即通報縣府處理，勿自行餵食。

金門縣政府建設處今天表示，去年12月初，烈嶼鄉有民眾發現猛禽中網，隨即把牠帶回雞舍照養，因猛禽期間完全沒有進食，12月中才透過友人轉交烈嶼鄉公所獸醫師，後續再轉送到金門縣野生動物救援暨保育協會進行照護。

經金門縣野生動物救援暨保育協會獸醫師王鈺明初步檢傷，個體為一雌性紅隼成鳥，屬二級保育類野生動物；雖沒有明顯外傷，但體態明顯瘦弱，體重只有156公克，治療後隔日開始能自行進食。

獸醫照養數週後，紅隼體態逐漸恢復正常，體重增加到217克，復健後經評估達野放標準，近日在夏興附近空曠地野放。

野生動保協會表示，秋冬季節正是猛禽南遷的旺季，也是金門地區的賞鳥最佳時節，如果發現受傷鳥類，應立即撥打1999通報縣府派員處理。如要先行安置，應以毛巾包覆或配戴手套，將鳥類先行安置於戳洞的紙箱中，避免放於格狀的鳥籠中，以免鳥類羽毛損傷。

另外，鳥類安置好後，要避免自行餵食，因不適當的食物可能會造成動物死亡，且動物狀況不佳時也不建議立即餵食，應待專業人員到場進行醫療救援處置。

建設處表示，依野生動物保育法規定，保育類野生動物，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺、買賣、陳列、展示、持有、輸入、輸出或飼養、繁殖，若有騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用等行為，依法可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬元以上、100萬元以下罰金。