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影／朕也要拜！喵星人現身神社搖鈴祈福 網笑：求疫情退散嗎
新冠肺炎疫情肆虐全球，許多人都期待進入2021年後，疫情能夠盡快終結，恢復到平常的生活。最近就有日本網友，發現甚至連貓貓，都疑似在向神社請願，希望疫情能趕快結束。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，正逢年末年初時節，不少日本人都會到神社參拜、許願。而日本twitter網友nori，就拍到不只是一般信眾，還發現有隻黑貓在神社裡東張西望，徘徊不去。後來甚至玩起參拜用的搖鈴，好像在祈求什麼一樣，遲遲不肯鬆手。
鳴らんのぅ pic.twitter.com/OxksWvRkTf— nori (@nori22) January 2, 2021
Nori表示，他自己喜歡貓，平常也經常在戶外拍攝喵星人的一舉一動。這隻貓過去他也碰過好幾次，這回先看到他在一旁，似乎在觀察參拜的人們，接著就如影片中一樣自己上前。或許觀察出了心得，所以也模仿人類，進行參拜的動作。
許多網友看了影片，紛紛笑猜黑貓祈求的原因是「想成為十二生肖的一員」、「神明大人，給點飼料吧」、「希望能應徵上『黑貓宅急便』」、「一定是在求疫情退散，神明聽到了吧」。也有網友指出黑貓是福氣的象徵，或許這段影片，代表將來會有好事發生。
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