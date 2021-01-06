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綠鬣蜥傳現蹤吉安鄉 花蓮縣府：零星個體

中央社 / 花蓮縣6日電
花蓮縣政府農業處指出，縣內過去每年有發現零星綠鬣蜥個體，未有野外族群，倘若綠鬣蜥已在縣內建立野外族群，縣府將擬定移除計畫，控制綠鬣蜥族群數量並阻絕其分布擴散。（花蓮縣政府提供） 中央社
花蓮縣政府農業處指出，縣內過去每年有發現零星綠鬣蜥個體，未有野外族群，倘若綠鬣蜥已在縣內建立野外族群，縣府將擬定移除計畫，控制綠鬣蜥族群數量並阻絕其分布擴散。（花蓮縣政府提供） 中央社

威脅台灣生態的綠鬣蜥在野外快速建立族群，花蓮縣吉安鄉傳出發現綠鬣蜥蹤跡，花蓮縣農業處今天指出，已派員到場觀察，訪查民眾，應是零星個體，呼籲民眾若有發現儘速通報。

花蓮縣政府農業處長吳昆儒表示，近年為防治外來入侵物種危害，致力移除並控制外來入侵種數量。近日據報吉安鄉有綠鬣蜥出沒，昨天派員前往現地了解狀況，經訪查多名當地民眾，對方皆表示未聽說或見過當地有綠鬣蜥。

吳昆儒指出，花蓮縣過去每年有發現零星綠鬣蜥個體，但未有野外族群，倘若綠鬣蜥已在縣內建立野外族群，縣府將擬定移除計畫，控制綠鬣蜥族群數量，並阻絕其擴散。

吳昆儒表示，外來入侵種移除向來是縣府重要的工作內容，去年縣府共移除外來入侵種沙氏變色蜥4萬4297隻，移除小花蔓澤蘭185公噸，這都是縣府保育自然生態的成果。

花蓮縣政府農業處說明，綠鬣蜥原產中南美洲，早年引進台灣作為寵物飼養，近年逐漸逸出野外，牠挖土的習性可能損害農田或河堤，造成農業與生物安全威脅，也可能破壞植被並排擠原生物種，影響本土生態。

農業處指出，綠鬣蜥為第一個以野生動物保育法公告為「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」，目前飼養須登記備查，且未經主管機關同意不得繁殖。

縣政府呼籲，民眾若發現綠鬣蜥的蹤跡，可撥打縣府自然保育專線：03-8226050，或1999縣民熱線通報，由專人進行移除工作，切勿自行捕捉移除，以免遭動物咬傷，或是干擾群聚個體促使其移動擴散，反而會增加防治工作的難度。

綠鬣蜥 吉安

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