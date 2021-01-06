快訊

黑鷹倖存中將／參謀總長沈一鳴死在眼前 曹進平首談當日浩劫

旭富製藥大火列工安重大職災 爆炸起火點找到了！

她雙手抓象牙做運動 網友罵翻「沒人性」

聯合新聞網 / 綜合報導
健身房業者在南非大象保護區用雙手握住象牙做「引體上升」（pull-ups）運動。 圖／取自dailymail
健身房業者在南非大象保護區用雙手握住象牙做「引體上升」（pull-ups）運動。 圖／取自dailymail

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導健身房業者蘿勃茨（Emma Roberts）日前秀出她在南非大象保護區用雙手握住象牙做「引體上升」（pull-ups）運動的照片，被大批網友抨擊「沒人性」。

蘿勃茨辯解自己只是在跟那頭大象共享美好的時刻，不認為自己的行為是「殘酷」的。一名網友看了蘿勃茨的照片表示「對自己目睹的一切感到不可置信」，批評蘿勃茨絲毫沒有基本常識跟同情心，應該要尊重且善待大象。另一名網友也說「這個恐怖的畫面讓我心都碎了，大家應該要關注且譴責這個行為。」

蘿勃茨面對大量反彈後刪除了她與大象的照片，並發表聲明指出「很多人只看到事情的負面。」她提到毆打、騎乘大象或為了取得象牙而屠殺大象都是很殘酷的事。強調自己只想透過照片說明「在自然環境中為大象提供一個家，並使人們意識到牠們有多聰明並不殘酷。」

網友karrat直指蘿勃茨搞錯重點，「把大象拿來當健身器材很殘酷好嗎？」但是網友Tarzipan認為大象夠強壯，做這樣的健身活動「並不足以傷害牠」且跟大象互動反而會讓牠們很開心。網友HZ也說這樣的健身活動對大象無害，「畢竟象鼻能捲起300公斤重的物件，象牙搞不好承重力更大。」

大象 健身 象牙 保護區

延伸閱讀

父母放任兩鄰居虐殺4歲女兒 只因對方聲稱「為了除掉惡魔」

婆婆愛捉弄！怒媳「這招」反擊引網民狂讚

她問「如何擺脫未婚夫與亡妻生的女兒？」 網友罵翻要未婚夫快甩掉她

極寒低溫-15度！工作人員卻「到家拆暖氣」全網罵翻

相關新聞

她雙手抓象牙做運動 網友罵翻「沒人性」

健身房業者蘿勃茨（Emma Roberts）日前秀出她在南非大象保護區用雙手握住象牙做「引體上升」（pull-ups）運動的照片，被大批網友抨擊「沒人性」。

生死一瞬！大章魚觸手捲海鷗入海 他急救海鷗免於一死

法國男子日前在法國南部海灘看見一隻海鷗被章魚牢牢抓住，他立刻上前緊抓海鷗喙將海鷗拉上水面，讓海鷗逃過一劫。

基隆封溪 4年移除10種外來魚

基隆市友蚋溪等4條溪流從2003年起封溪，市府產業發展處昨天發布近4年來的護魚成效，流域內生態調查共發現10科31種魚，...

「非洲大遷徙」滾滾揚塵 彰化貓羅溪牛群奔騰藏危機

彰化縣與台中市交界的貓羅溪河床近兩百頭逐水草而居的牛群，由於頗有塞上風光及非洲大遷徙的壯觀場面，近幾個月來，已成為熱點景...

雲科大學區住戶遭2猴騷擾 逮獲母猴當誘餌

平地現蹤2猴，使雲林斗六雲科大學區住戶長年飽受困擾！縣府農業處發現其為母女檔，昨天近午母猴被誘捕籠逮住，小猴至今仍在附近...

影／朴子有對盡忠職守看門鵝 里長上門也險遭啄

嘉義縣朴子市文化里30多歲翁姓女子，飼養一對大白鵝3個多月，當成寵物，大白鵝如同看門狗，堅守崗位，遇陌生人靠近，就會作勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。