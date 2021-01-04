山壁發現疑似抓痕 設置生豬肉蜂蜜誘捕小熊

台中市谷關地區3日晚間出現一隻受傷的小台灣黑熊，東勢林管處等單位今天搜索，在山壁上發現疑似小熊的抓痕，遂在附近廢棄果園設置誘捕籠放置生豬肉、蜂蜜，盼誘捕小黑熊進行救治。

台中市和平區109年10月1日，編號711的台灣黑熊誤入東卯山果園陷阱，東勢林管處、特有生物研究中心營救，經照養2個月，黑熊的傷口癒合後，109年12月3日成功野放。昨日晚間在谷關地區台電巷附近出現另一隻小台灣黑熊蹤影，疑似受傷跛行跑進一處果園。

東勢林管處接獲通知，今天派員前往現場進行出入口管制、巡查，在一處山壁上發現疑似小熊的抓痕，遂在附近廢棄果園設置誘捕籠，放置生豬肉、蜂蜜水、蜂蜜及水果誘引，希望可誘捕小黑熊，送至特生中心救治。

經獸醫師由影片推測，小黑熊傷勢可能是車禍所致，依據體型、體態、腳掌，初步研判應為台灣黑熊。因母熊通常會在幼熊附近不遠處活動，民眾如有發現受傷小熊，記錄地點後立即通報東勢林區管理處或撥打台中市1999專線，注意自身安全切勿群聚圍觀、自行追捕驚擾。