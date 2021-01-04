快訊

台漁船中途島失聯被美方發現海上漂流 船上10人生死不明

台中鴨肉嗆人店員是小老闆 店家臉書po照：時間會沖淡仇恨

山壁發現疑似抓痕 設置生豬肉蜂蜜誘捕小熊

中央社 / 台中4日電

台中市谷關地區3日晚間出現一隻受傷的小台灣黑熊，東勢林管處等單位今天搜索，在山壁上發現疑似小熊的抓痕，遂在附近廢棄果園設置誘捕籠放置生豬肉、蜂蜜，盼誘捕小黑熊進行救治。

台中市和平區109年10月1日，編號711的台灣黑熊誤入東卯山果園陷阱，東勢林管處、特有生物研究中心營救，經照養2個月，黑熊的傷口癒合後，109年12月3日成功野放。昨日晚間在谷關地區台電巷附近出現另一隻小台灣黑熊蹤影，疑似受傷跛行跑進一處果園。

東勢林管處接獲通知，今天派員前往現場進行出入口管制、巡查，在一處山壁上發現疑似小熊的抓痕，遂在附近廢棄果園設置誘捕籠，放置生豬肉、蜂蜜水、蜂蜜及水果誘引，希望可誘捕小黑熊，送至特生中心救治。

經獸醫師由影片推測，小黑熊傷勢可能是車禍所致，依據體型、體態、腳掌，初步研判應為台灣黑熊。因母熊通常會在幼熊附近不遠處活動，民眾如有發現受傷小熊，記錄地點後立即通報東勢林區管理處或撥打台中市1999專線，注意自身安全切勿群聚圍觀、自行追捕驚擾。

台灣黑熊 蜂蜜 台中市

延伸閱讀

開放美豬校園供餐首日 為讓家長安心各校快篩均呈陰性

影／南投縣長帶頭查萊豬 林明溱：敢賣就貼「萊豬專賣店」

影／谷關受傷小熊持續搜尋 已架誘捕籠嘗試誘捕

影／侯友宜：認明CAS優良肉標章 可避免買到萊豬

相關新聞

影／谷關受傷小熊持續搜尋 已架誘捕籠嘗試誘捕

台中谷關昨晚發現受傷小黑熊，各單位派人力上山尋找救援，目前仍未發現小熊蹤跡，林管處等單位人員已架設誘捕籠嘗試誘捕。

生死一瞬！大章魚觸手捲海鷗入海 他急救海鷗免於一死

法國男子日前在法國南部海灘看見一隻海鷗被章魚牢牢抓住，他立刻上前緊抓海鷗喙將海鷗拉上水面，讓海鷗逃過一劫。

台南黑面琵鷺疑中毒 抗毒血清助搶救

台南鹽水溪口出現黑面琵鷺疑似肉毒桿菌中毒1死1傷，因以往曾有大量黑面琵鷺中毒事件，台南市動保處備有抗肉毒桿菌毒素血清，此...

救傷野生動物有三招！ 拍照、打卡恐遭攻擊

北市立動物園長期參與林務局野生動物救傷收容計畫，在109年一共救傷46種共128隻動物，動物園提醒，在野外遇到受傷的本土...

3年野放15隻！ 傷殘三腳石虎通過考驗也可回歸山林

農委會特生中心野生動物急救站近3年來已野放15隻石虎回歸野外，其中包含5隻失親幼獸。成年受傷個體，以及失去親獸教導的幼獸...

疑避寒覓食 陽明山水牛闖菜園中「山豬吊」

台北市陽明山野化水牛接連死亡，引起外界關注，今天一隻水牛跑到陽明山平等里，誤踩陷阱，被「山豬吊」困住，北市動保處人員據報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。