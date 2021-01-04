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台南黑面琵鷺疑中毒 抗毒血清助搶救

中央社 / 台南4日電
台江國家公園管理處2日接獲鳥友通報，指1處魚塭發現健康異常的黑面琵鷺，巡守員及鳥友涉水將受傷的黑面琵鷺救起送醫救治。（台江國家公園管理處提供）
台江國家公園管理處2日接獲鳥友通報，指1處魚塭發現健康異常的黑面琵鷺，巡守員及鳥友涉水將受傷的黑面琵鷺救起送醫救治。（台江國家公園管理處提供）

台南鹽水溪口出現黑面琵鷺疑似肉毒桿菌中毒1死1傷，因以往曾有大量黑面琵鷺中毒事件，台南市動保處備有抗肉毒桿菌毒素血清，此次獲救的黑面琵鷺經施打後恢復狀況良好。

賞鳥人士2日在鹽水溪口北岸的一處私人魚塭發現健康異常的黑面琵鷺，經台江國家公園管理處巡守人員與保育團體涉水接近後，發現1隻明顯死亡、1隻軟腳無法站立，隨後將傷病黑琵送往動物醫院救治，並通報台南市動物防疫保護處。

保育團體與獸醫師都懷疑是肉毒桿菌中毒現象，先對受傷的黑面琵鷺施打抗肉毒桿菌毒素血清救治，傷病原因還有待化驗結果釐清。

台南市動保處長吳名彬今天表示，屬於戰略物資的抗肉毒桿菌毒素血清是由中央採購後再分配給地方使用，據主管機關的官員透露，抗毒血清相當珍貴，一般要透過美國在台協會（AIT）協助採購，台南曾在2002年發生過大量黑面琵鷺中毒死亡事件，因此台南市動保處獲得分配一定存量。

吳名彬表示，目前台南備有的抗肉毒桿菌毒素血清每瓶容量約18cc，每瓶價格約新台幣20萬元，要保存在攝氏零下20度環境下，可分裝使用。

慈愛動物醫院負責人陳培中表示，此次獲救的黑面琵鷺被送到醫院時軟腳無法站立、翅膀下垂，但頭部還抬得起來，經施打抗肉毒桿菌毒素血清0.5cc救治後已可站立，目前恢復情況良好，預計再過幾天可以野放。

黑面琵鷺 肉毒桿菌 中毒

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