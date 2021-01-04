救傷野生動物有三招！ 拍照、打卡恐遭攻擊

北市立動物園長期參與林務局野生動物救傷收容計畫，在109年一共救傷46種共128隻動物，動物園提醒，在野外遇到受傷的本土野生動物時，若是拍照打卡、伸手觸摸動物都是NG行為，建議民眾遇到受傷動物的當下，應進行「通報、救傷、野放」三步驟。

109年動物園救傷物種包括灰腹綠錦蛇、東方白鸛、黑面琵鷺、白腹鰹鳥、石虎、絨山蝠、柴棺龜、鼬獾、白鼻心、赤腹松鼠、翠鳥、藍腹鷴等，其中穿山甲佔了救傷動物16%，在哺乳類救傷動物排名高居第一。由於穿山甲生性膽小、容易出現緊迫症狀、食性特別，在壓力下甚至會拒絕進食，各種情況都使醫療和照養團隊傷透腦筋。剛送到救傷中心的受傷穿山甲，獸醫會先穩定動物的生命跡象及情緒，再執行檢查及治療，而面對不願進食的救傷穿山甲，必要時獸醫會使用偵測二氧化碳濃度儀器，確保餵食管進入胃的位置再進行灌食。

獸醫除了給予醫療外，獸醫也要評估動物重返野外後的生活能力，除了活動力（移動、爬樹、平衡與挖掘能力）、能自行覓食與採食外，還要具備躲避人類與流浪動物的警戒心，以上指標缺一不可。最後野放地點也會經過多次謹慎評估，才能進行野放。

若是民眾在野外遇到受傷的動物，參與救傷動物第一步為保持冷靜、立即通報。發現受傷野生動物的當下，切記首要任務是確保自己的安全，再觀察動物狀況，倘若發現動物可能受傷或需要救援，建議就在鄰近安全無虞的位置以手機直撥各縣市政府市民專線（台北市即為1999）或動保處，讓專業的救傷人員能透過電話掌握動物實際狀況及救傷地點，千萬別輕易觸摸或靠近動物，以免動物受到驚嚇而展開攻擊。

救傷動物第二步為檢傷分類、後送處置。救傷動物在經過各地主管機關的檢傷評估後，若動物有較緊急的醫療需求，將會透過林務局野生動物救傷收容計畫，後送到臺北市立動物園等救傷檢疫中心，常見救傷原因包含幼雛落巢、被流浪動物攻擊、路殺或被捕獸鋏鋏傷等。獸醫會在這個階段進行詳細檢查，並提供動物所需的輔助醫療、手術甚至是人工哺育等，而在重返山林之前，還經過漫長的且縝密的評估與訓練。