3年野放15隻！ 傷殘三腳石虎通過考驗也可回歸山林

農委會特生中心野生動物急救站近3年來已野放15隻石虎回歸野外，其中包含5隻失親幼獸。成年受傷個體，以及失去親獸教導的幼獸，救傷石虎要踏上回歸野外之路，要通過嚴格的「野放訓練評估」後，才能回歸山林野外。

特生中心表示，野放評估分為5大準則：包括運動能力、躲藏能力、覓食能力、天敵辨識能力及對人有無親近反應。通過評估的石虎，可踏上返家之路，未能通過者，則必須再等待下一梯次的訓練，一直未通過者，則只好進入收容長照體系。野放訓練或重建野生動物必要基本生存能力，讓牠們有辦法在嚴苛的野外中生存下來。

特生中心說，野放後的動物，會以無線電追蹤或自動相機監測的方式，來了解牠們存活的狀況。無線電追蹤是將無線發報器繫掛在動物身上，接收發報器發出訊號的位置，來了解動物的活動情況；自動相機則是架設在野放地點的附近，來監看野放動物後續在當地出沒的地點範圍與時間。

研究人員印象較深的特別個案，是108年9月及10月急救站分別收治苗栗地區3隻失親小石虎，經過長達約半年的照養，體重均達2.5公斤以上，並在培訓5大生存技能後，分別於109年2月、3月及4月間個別野放回苗栗；在野外1個月後，3隻的影像再次被記錄到，證明通過野放訓練評估的石虎在野外能靠自己活下去。

另外，109年1月16日有1隻中陷阱的公亞成石虎個體被送來急救站，取名為「大三」。送來時已做完左前肩胛骨以下的截肢手術，只剩3隻腳的石虎按照慣例是會進入收容長照體系。然而由於這是一隻年輕亞成個體，且傷口復原良好，為了讓野放訓練評估能發揮更大的功用，急救站首次嘗試讓截肢石虎進行模擬野放訓練。

特生中心表示，在訓練過程中，對截肢石虎而言最難的是攀爬樹木及跳躍能力訓練，在一次次的失敗後，大三克服欠缺左前肢的不利情況，完成攀爬樹木及捕抓獵物的訓練，最終通過野放評估。

特生中心說，野放後的「大三」靠著3隻腳在地形崎嶇的山林移動，一晚就可走超過1公里，而且穿越道路及遊蕩犬隻出沒的地區也難不倒牠，順利地在野外存活下來。當初取名為「大三」不止因為牠只有3隻腳，也意含著牠恐怕無法順利畢業而進入牠的石虎生涯；如今「大三」順利通過嚴格的野放訓練評估而畢業重生，為原被認為因為傷殘無法回歸野外的石虎開啟了返家的希望。