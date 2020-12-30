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狗仗主人勢！豆柴躲腳邊囂張狂吠 爸走開秒變臉裝乖
這隻柴犬完美演繹什麼叫「狗仗主人凶」！只要主人在身旁，牠便肆無忌憚地露出凶狠樣子，對著好友叫囂示威，但爸爸不在身邊，牠就秒變臉，裝成溫和模樣，逗趣反差讓人看了捧腹大笑。
臉書粉專「北海小英雄」分享一段影片，今年1歲的柴犬嚕咪，雖然平日乖巧，但其實愛裝老大，這天見主人在身旁便囂張起來，對著好友露出狠凶表情且吠叫，裝模作樣的像是要證明牠才是這裡的「老大」。爸爸留意到嚕咪又在作怪，於是默默地離開現場，沒料到牠一秒變臉，場面實在非常有趣。
主人表示，嚕咪只要看到自己在身旁，膽子就會壯大，總要到處去示威，但事實上牠和影片中的狗狗關係很好，而且還是朋友不會真的打架。
網友看完影片紛紛笑說，「這狗變臉速度有夠快」、「什麼叫狗仗主人凶，完美演繹」、「有爸在身旁就天不怕地不怕」、「沒有靠山就不敢吠叫了」、「是在表演變臉嗎？」
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文章授權轉載自《香港01》
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