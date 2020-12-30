太撕心裂肺！公雞愛啼叫「缺氧倒地」爆紅 有人想用汽車交換

聯合新聞網 / 綜合報導
土耳其一名男子歐肯（Okan Gökbudak）飼養一隻公雞巴提亞（Bahtiyar），某天他將巴提亞專心啼叫的畫面上傳到網路上，沒想到卻讓牠身價高漲。圖為示意圖。圖片來源／ingimage
土耳其一名男子歐肯（Okan Gökbudak）飼養一隻公雞巴提亞（Bahtiyar），某天他將巴提亞專心啼叫的畫面上傳到網路上，沒想到卻讓牠身價高漲。圖為示意圖。圖片來源／ingimage

一隻公雞專心於清晨啼叫，不只吼得情緒激昂，甚至還疑似因為腦部缺氧而應聲倒地，這段影片在網路上爆紅。飼養這隻公雞的土耳其男子收到各方想出價買下牠的消息，其中甚至有一人想用一台汽車跟他交換，但全都被拒絕了。

根據當地媒體《每日晨報》報導，來自土耳其代尼茲利（Denizli）的男子歐肯（Okan Gökbudak）從小就很喜歡公雞，如今他也飼養了一隻名叫巴提亞（Bahtiyar）的公雞。然而，某天他隨意拍下巴提亞啼叫的影片，並將它上傳到網路上，這段影片竟然意外爆紅，巴提亞瞬間在網路上成為一隻高人氣的公雞，甚至有人出高價想買下牠。

這段影片顯示，某天巴提亞專心於清晨啼叫，拉著長音，吼得撕心裂肺，最後居然還吼到失去重心，應聲跌倒在地，可愛的一段畫面讓他在網上吸引許多粉絲。

歐肯表示，影片曝光爆紅後，不只讓巴提亞人氣高漲，甚至有人出價想買走牠。有一名外國人出價1,250歐元（約台幣43,000元），也有另一人表示要給他一台車作交換，不過都被他拒絕了。自從巴提亞身價抬高後，歐肯害怕巴提亞會被人偷走，於是便會在晚上將牠關進屋內，白天才會讓牠到雞舍裡活動。

土耳其

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