寵物鴨鴨被家人私賣！她苦求買主現身 網驚：別變薑母鴨

「愛牠就不要拋棄牠」，常是愛護動物團體呼籲的口號，但有一位北部女子飼養的寵物遭家人私賣，只好求問網友「今天12/29早上請問有來三坑買鴨子的嗎？」，生命堪憂嚇壞一堆網友「這種家人真的很誇張」，集氣許願「天阿！希望鴨鴨趕快回家」。

該名北部女子今（29）日下午於「爆廢公社」發文表示，「由於家人未經允許私自把我的鴨鴨賣掉，拜託台北還是新北的遊客，如果有的話拜託你，看到還我拜託你，我真的很需要牠」，她用詞不斷出現拜託二字，可見已是心急如焚，希望藉由網路的力量找回愛鴨。

網友們驚訝地說「是我我會瘋掉」、「雖然不是狗，可也是有生命有感情的」，也有人擔心近日天氣較冷，怕買鴨者會宰殺食補「害我忽然不想吃薑母鴨了」、「這不是一般可以吃的鴨子！這是寵物鴨，不好吃！有買到趕快還回去」，大家紛紛期許「快點去找回來，慢一點怕變成薑母鴨，幫推」、「凶多吉少，希望鴨子平安」，並提醒部分網友別幸災樂禍亂開玩笑話。

甚至有人批評私賣鴨鴨的長輩「妳的家人這樣真的不行」、「如果是我家人賣掉我寵物，我絕對告他，跟他斷絕關係欸」、「等他們老了太愛唸也可以送養老院了」。

另外，部分網友沒見過鴨鴨當寵物，有人說明「這是騾鴨，一種由北京鴨和番鴨雜交而成的家鴨種類」還有一位養過寵物鴨鴨的網友分享「小時候我也養過鴨子當寵物，乖巧聽話、又會生蛋，只是時不時噴屎在地上」。