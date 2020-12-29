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巨犬出沒！近2公尺高、88公斤重高加索犬仍持續生長

聯合新聞網 / 綜合報導
高加索犬馬利體重88公斤身高195公分，還在持續生長。圖／取自metro
高加索犬馬利體重88公斤身高195公分，還在持續生長。圖／取自metro

英國媒體《地鐵報》（Metro）報導，英格蘭德比郡伊爾克斯頓當地63歲男性卡佛（Nigel Carver）飼養一隻2歲的高加索犬馬利（Marley），牠的體重88公斤身高195公分，而且還在持續生長。

馬利用後腿站立時已經快比卡佛高，每天都須要走9公里。馬利一天吃三餐，日常飲食包括生肉末、水煮雞、各類蔬菜、魚和狗餅乾，每月膳食費超過120英鎊（約合新台幣4553元）。

卡佛說馬利會一直長到3、4歲，「肌肉重量可能會增加，體重可望破100公斤。」卡佛提到馬利從幼犬時期就成長神速，「隔一個晚上好像就大一點。」

高加索犬在俄羅斯是常見的獵狼犬，在英國卻很罕見，所以人們常在馬利散步時盯著牠看。卡佛指出馬利每天都會大量掉毛，要很勤快的梳毛，「一整天可以蒐集到半個大垃圾袋這麼多的毛。」

卡佛表示喜歡透過照片展現馬利巨大的身材，當他在網上發布馬利照片時，總會獲得上千個按讚以及分享，未來想讓馬利跟個子小的人合影。

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