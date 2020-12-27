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英國首相府「第一貓」卯足拚勁捉鴿失手 網友：像極了脫歐

香港01 / 許懿安
英國首席捕鼠大臣賴瑞在12月24日一展身手，準備捕捉一隻鴿子，卻在最後一刻失手。鴿子成功逃脫，沒有成為賴瑞「爪下亡魂」。（美聯社）
英國首席捕鼠大臣賴瑞在12月24日一展身手，準備捕捉一隻鴿子，卻在最後一刻失手。鴿子成功逃脫，沒有成為賴瑞「爪下亡魂」。（美聯社）

中國有人句話是「煮熟的鴨子飛了」，意思是本來把握到手的東西卻意外失去。類似的情況12月24日發生在英國首相府「第一貓」賴瑞身上，卻是「抓到手鴿子飛了」。網友更打趣說，這個情景發生在英歐貿易協議公布前夕，也真是「像極了脫歐」。

「第一貓」變獅子

經常出現在唐寧街的賴瑞，不止是英國首相府「公關大員」，也是常在唐寧街採訪的記者的寵兒。在24日天寒地凍倫敦首相府外，牠為苦等脫歐協議談判結果的記者們帶來意外的「新聞素材」。

牠看到鴿子後，雙眼一直勾勾的盯住鴿子。賴瑞由本來的放鬆的狀態，變成準備捕獵、作勢匍伏前行的模樣，看來相當有姿勢有實際。

路透社在25日的報導形容，賴瑞那一刻就像那些有份談判的人，對外一直說達成協議是近在眼前的事，事實卻不是如此。現實中，賴瑞撲到鴿子身上之後，無法壓住一直奮力掙扎的鴿子，最終眼巴巴看着牠飛走。

網友：賴瑞像歐盟

有些網友形容得更直接，稱賴瑞就像是一直不想讓英國好過的歐盟，但在經歷4年的拉扯後，最終還是得讓英國卸下歐盟成員國的身份。來自寵物庇護中心Battersea Dogs & Cats Home的Larry，據說因獵鼠能力高超，2011年被英國政府委任為首席捕鼠大臣（Chief Mouser to the Cabinet Office），入住首相府。

見工一條龍　返工一條蟲？

牠履新後表現卻不如預期，捕鼠成績一直「普普」。有攝影師2017拍下一張相片，可見賴瑞先是抓着一隻小老鼠，與小老鼠「嬉戲」一番後，便將牠「放生」，完全沒捕鼠的意慾。在網友為牠開設的推特（Twitter）帳戶中，賴瑞回應事件，「出po」宣稱「我正在減肥」，之後到《泰晤士報》在報章頭版刊出他放生老鼠的照片，賴瑞索性指報道是「假新聞」，語帶雙關順便諷刺美國總統川普（Donald Trump），非常搞笑。

同事優秀 賴瑞被比下去

當時有人將賴瑞與住在外交部的黑白貓、英國外交部時任首席捕鼠大臣帕默斯頓（Palmerston）相比，認為帕默斯頓醒目得多，是捕鼠能手。有英國傳媒再次「質疑」賴瑞捕鼠能力，認為是時候要將牠革職「炒魷魚」。8月8日是國際貓日（International Cat Day），英國外交部首席捕鼠大臣帕默斯頓（Palmerston）的推特帳戶2020年8月7日推文宣布牠退休。

英國外交部首席捕鼠大臣帕默斯頓（Palmerston）的推特帳戶8月7日稱，牠喜歡在鄉下新家的田野漫步。（Twitter）
英國外交部首席捕鼠大臣帕默斯頓（Palmerston）的推特帳戶8月7日稱，牠喜歡在鄉下新家的田野漫步。（Twitter）

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文章授權轉載自《香港01》

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