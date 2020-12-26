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新竹動物園改造將滿1年 開動物派對慶生同樂

中央社 / 新竹市26日電
新竹市立動物園是全台原址現存最老的動物園，28日將迎來重新開幕1週年，26日提前舉辦「動物派對」歡慶84歲生日，新竹市長林智堅（中）也到場同樂。中央社
新竹市立動物園是全台原址現存最老的動物園，28日將迎來重新開幕1週年，26日提前舉辦「動物派對」歡慶84歲生日，新竹市長林智堅（中）也到場同樂。中央社

新竹市立動物園去年12月28日重新開幕，改造將滿1週年，園方今天舉辦「動物派對」歡慶84歲生日，邀民眾變裝成動物入園闖關、抽獎、逛市集，場面熱鬧。

新竹市長林智堅致詞表示，竹市動物園的改造計畫導入設計力並獲獎無數，更重要的是因為增加園方預算及人力，讓動物生活環境變更好，成為最好的生命教育基地。

林智堅表示，新竹市立動物園是全台原址現存最老的動物園，他邀專業團隊規劃，改造後於去年重新開幕，一年來已創造三大改變，包括提升動物福祉、扮演新竹市「城市交流大使」與吸引近170萬人次參觀的觀光效益。

新竹市立動物園長楊礎遠表示，動物園同仁為了歡慶84週年，精心準備許多節目，感謝從去年動物園改建後一路支持的朋友，未來也會繼續努力讓動物都能過得更好。

據新竹市政府產業發展處提供的新聞資料，12月28日適逢週一休園，因此選擇週年慶前的週六辦理慶祝活動，邀請台北市立動物園、高雄壽山動物園與台南頑皮世界等吉祥物與會，同慶竹市動物園生日快樂。

產發處表示，動物園84週年慶動物派對，因應疫情採取最高標準，入園皆須戴口罩與使用酒精消毒，同仁於園區內舉牌巡邏是否未戴口罩，確保活動最高安全品質。

產發處表示，動物園再生週年慶派對於下午進行至5時，並於新竹公園百年大道擺設30攤文創市集，還有有兒童劇團及吉祥物樂樂見面會等活動，民眾還有機會現場抽出智慧型手機及紀念套書等獎品。

動物園 新竹 派對

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