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寵物業者募近5萬個罐頭 造福約10萬隻流浪貓狗

中央社 / 台中24日電

台中市一家寵物業者，募集近5萬個貓狗罐頭，今天捐贈給台灣動物緊急救援小組，將透過小組，送給全台收養流浪貓狗的弱勢單位，可以讓將近10萬隻的流浪貓狗飽餐一頓。

台中一間寵物公司表示，公益認捐活動已邁入第五年，與進口代理寵物食品及用品的竣百公司合作，在全台31間門市舉辦公益認捐活動，1個月內募集超過5000人的愛心，這些愛心認捐轉換成4萬8294個貓狗罐頭。

業者今天舉辦公益捐贈活動，會中將罐頭捐贈給台灣動物緊急救援小組，將透過小組，送給全台收養流浪貓狗的弱勢單位，活動中貓狗罐頭堆疊滿23個棧板，較去年募捐數量多出將近1萬個。

台灣動物緊急救援小組表示，小組除例行性的傷病犬貓救援、醫療、送養等工作外，還成立的「台灣貓狗聯合勸募平台」，讓全台無家可歸，或在弱勢私人貓狗收容所的毛孩能夠溫飽，目前每月都固定分送全台逾120個弱勢貓狗收容園區，有近2萬隻貓狗受惠。

寵物 愛心 收養

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