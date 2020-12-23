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「圓寶」元旦亮相倒數！入館可抽號碼粉絲不怕撲空

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
「圓寶」會模仿著媽媽用手抓食物的動作。圖／台北市動物園提供
「圓寶」會模仿著媽媽用手抓食物的動作。圖／台北市動物園提供

貓熊寶寶「圓寶」已經178日齡，最近保育員開始讓牠練習接觸窩窩頭、紅蘿蔔、竹筍等副食品，「圓寶」會模仿著媽媽用手抓食物的動作，非常活潑，接下來民眾也能在元旦與圓寶見面了，動物園說，屆時也會比照熊貓館在假日的人潮管制方案，以抽號碼的方式讓民眾分批入館，讓民眾一窺「圓寶」本尊。

關於「圓寶」公開亮相，動物園表示在正式與民眾見面之前，會舉辦「感恩晚會」邀請協助貓熊照護醫療、貓熊引進的相關人士，以及邀請文山在地的弱勢團體，讓他們搶先與圓寶見面。明年元旦才是「圓寶」正式與全民見面的時候，會採取以往假日人潮高峰的入館方式，讓民眾抽號碼，再請民眾依照參觀建議時間點入館，非國定假日時段，也都會有觀察人員視人潮情況隨時發放號碼牌，避免人潮湧入，人潮管制的方式，早已行之有年，園方相信民眾對此安排也不陌生。

至於疫情期間的入園人潮，動物園表示在非寒暑假期間，多為校外教學團體為主，今年因為疫情國外旅客確實減少，使得今年入園人數與去年有點差異，但園方認為，動物園多為戶外場域，天氣狀況還是最影響遊客入園意願。

「圓寶」最近開始練習接觸窩窩頭、紅蘿蔔、竹筍等副食品，「圓寶」會模仿著媽媽用手抓食物的動作，用小小的手掌將窩窩頭抱在懷裡啃，有時還會用腳輔助不讓食物滾走，但現在的「圓寶」仍以媽媽的母奶為主食，因此根本還不會吃副食品的牠，雖然努力將懷中的美食往嘴裡塞，但總是把食物碎屑掉得滿身都是。

大貓熊姊妹倆個性大不相同，比起姊姊「圓仔」喜歡跟在保育員身後當小監工，「圓寶」更喜歡當媽媽「圓圓」的跟屁蟲，模仿著媽媽的一舉一動，除了模仿啃食副食品的動作，當媽媽在吃竹子時，「圓寶」也會去撿一隻媽媽剝下的竹桿皮，手腳並用在媽媽身邊「吃」得津津有味。

保育員曾還目擊到「圓寶」剛拿到一隻竹桿皮咬得正開心，媽媽一個轉身就順手把「圓寶」懷中的食物拿走並吃掉，「圓寶」無辜的眼神真是讓保育員覺得可愛又好笑。

動物園特別與文山區在地企業「貓茶町」合作，推出聯名「大貓熊奶茶餅乾」，充滿童趣的外盒圖案是由力行國小小朋友繪製，內藏許多巧思，像是大貓熊、茶葉及貓纜等都是木柵貓空地區最具特色的旅遊記憶點，透過與在地企業合作加深地方的連結，更希望能藉由民眾對大貓熊的喜愛推動地方觀光。

現在的「圓寶」仍以媽媽的母奶為主食，因此根本還不會吃副食品的牠，雖然努力將懷中的美食往嘴裡塞，但總是把食物碎屑掉得滿身都是。圖／台北市動物園提供
現在的「圓寶」仍以媽媽的母奶為主食，因此根本還不會吃副食品的牠，雖然努力將懷中的美食往嘴裡塞，但總是把食物碎屑掉得滿身都是。圖／台北市動物園提供
動物園特別與文山區在地企業「貓茶町」合作，推出聯名「大貓熊奶茶餅乾」。圖／台北市動物園提供
動物園特別與文山區在地企業「貓茶町」合作，推出聯名「大貓熊奶茶餅乾」。圖／台北市動物園提供
保育員曾還目擊到「圓寶」剛拿到一隻竹桿皮咬得正開心，媽媽一個轉身就順手把「圓寶」懷中的食物拿走並吃掉。圖／台北市動物園提供
保育員曾還目擊到「圓寶」剛拿到一隻竹桿皮咬得正開心，媽媽一個轉身就順手把「圓寶」懷中的食物拿走並吃掉。圖／台北市動物園提供

圓寶 貓熊 動物園

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