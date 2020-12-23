失去伴侶…企鵝擁抱取暖望著城市夜景 德攝影師獲海洋攝影獎

兩隻新近失去伴侶的異性企鵝在墨爾本作伴取暖，共同望著鄰近的城市夜景，德國攝影師波姆嘉特尼爾以這幅照片贏得2020海洋攝影獎的社群選擇獎，並且得到讀者暖心回應。海洋攝影獎是由總部設在倫敦的《海洋學雜誌》舉辦的攝影獎項。

失去伴侶後的姊弟戀

根據《英國廣播公司》報導，墨爾本的聖基爾達碼頭有一處企鵝群聚地，大約1400隻企鵝在這裡生活，有志工照看。波姆嘉特尼爾3月底首次在IG張貼照片時稱，這是他1年前拍下的照片，他在照片的說明欄標示著，「在這樣(疫情肆虐)的時刻，幸運的是那些可以陪伴摯愛的人。」

他在等候拍攝時機時，一名志工跟他說，淺色的年長雌性企鵝剛失去伴侶，深色的雄性企鵝顯然也是，兩隻常聚在一起互相安慰，也會在礁石上站好幾個小時，望著鄰近城市的夜景。

兩隻新近失去伴侶的姊弟企鵝在墨爾本企鵝群聚地相依作伴，德國攝影師波姆嘉特尼爾以這幅照片贏得2020海洋攝影獎的社群選擇獎。（Photo by IG ／ Tobias Baumgaertner）

他說，企鵝體型小，又動個不停，不是為對方清潔，就是用翅膀相互摩擦，不用閃光燈很難拍出好照片。「但我幸運地捕捉了其中一個美好的瞬間。」

照片獲得熱烈迴響

根據《雅虎生活)》報導，波姆嘉特尼爾11月入圍海洋攝影獎的社群選擇獎時，再次把企鵝的照片和影片張貼在IG上，邀請大家為他投票，後來他順利獲得該獎項。

有IG用戶在照片下留言表示，這是他全年最喜愛的照片，另一名則說，每次看到這張照片，都不禁發出微笑。波姆嘉特尼爾收到許多回應，表示這張照片給人們帶來喜樂，盼望和愛。

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