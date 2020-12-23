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失去伴侶…企鵝擁抱取暖望著城市夜景 德攝影師獲海洋攝影獎

台灣醒報 / 記者郭淑鳳╱台北報導
德國攝影師波姆嘉特尼爾以兩隻新近失去伴侶的姊弟企鵝相依相伴的照片贏得2020海洋攝影獎的社群選擇獎。（Photo by IG ／ Tobias Baumgaertner）
德國攝影師波姆嘉特尼爾以兩隻新近失去伴侶的姊弟企鵝相依相伴的照片贏得2020海洋攝影獎的社群選擇獎。（Photo by IG ／ Tobias Baumgaertner）

兩隻新近失去伴侶的異性企鵝在墨爾本作伴取暖，共同望著鄰近的城市夜景，德國攝影師波姆嘉特尼爾以這幅照片贏得2020海洋攝影獎的社群選擇獎，並且得到讀者暖心回應。海洋攝影獎是由總部設在倫敦的《海洋學雜誌》舉辦的攝影獎項。

失去伴侶後的姊弟戀

根據《英國廣播公司》報導，墨爾本的聖基爾達碼頭有一處企鵝群聚地，大約1400隻企鵝在這裡生活，有志工照看。波姆嘉特尼爾3月底首次在IG張貼照片時稱，這是他1年前拍下的照片，他在照片的說明欄標示著，「在這樣(疫情肆虐)的時刻，幸運的是那些可以陪伴摯愛的人。」

他在等候拍攝時機時，一名志工跟他說，淺色的年長雌性企鵝剛失去伴侶，深色的雄性企鵝顯然也是，兩隻常聚在一起互相安慰，也會在礁石上站好幾個小時，望著鄰近城市的夜景。

兩隻新近失去伴侶的姊弟企鵝在墨爾本企鵝群聚地相依作伴，德國攝影師波姆嘉特尼爾以這幅照片贏得2020海洋攝影獎的社群選擇獎。（Photo by IG ／ Tobias Baumgaertner）

他說，企鵝體型小，又動個不停，不是為對方清潔，就是用翅膀相互摩擦，不用閃光燈很難拍出好照片。「但我幸運地捕捉了其中一個美好的瞬間。」

照片獲得熱烈迴響

根據《雅虎生活)》報導，波姆嘉特尼爾11月入圍海洋攝影獎的社群選擇獎時，再次把企鵝的照片和影片張貼在IG上，邀請大家為他投票，後來他順利獲得該獎項。

有IG用戶在照片下留言表示，這是他全年最喜愛的照片，另一名則說，每次看到這張照片，都不禁發出微笑。波姆嘉特尼爾收到許多回應，表示這張照片給人們帶來喜樂，盼望和愛。

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