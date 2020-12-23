海豚致命皮膚病變殃及全身70%面積 研究指跟氣候變遷有關

英國期刊《科學報告》（Scientific Reports）最新研究顯示，全球海豚出現致命的皮膚病變與氣候變遷有關。

研究指出氣候變遷增加暴雨頻率，大量降雨稀釋了海水鹽度，讓海豚全身因此出現斑紋及和凸起的皮膚病變，有時甚至覆蓋牠們70％以上皮膚。

這項研究由全球最大的海洋哺乳動物中心（The Marine Mammal Center）科學家和國際共同發表。科學家發現近15年來美國路易斯安那州、密西西比州、阿拉巴馬州、佛羅里達州和德州以及澳州爆發海豚皮膚病重大疫情，而這些地點共同變因是驟降的海水鹽度。

暴風雨帶來的嚴重程度以及頻率不斷提高，尤其在乾旱來臨之前會傾瀉特別多的雨水，這些雨水將沿海水域變為淡水，海水變淡水的情況可能會持續數月，沿海海豚習慣生活在隨季節變化鹽分的海水裡，無法適應淡水。氣候學家預測強烈風暴隨著全球氣溫攀升將更頻繁發生，間接引發海豚更頻繁且嚴重的病變。15年前的5級颶風卡崔娜（Hurricane Katrina）發生後，研究人員首次在美國新奧爾良附近約40隻寬吻海豚身上發現了致命的皮膚病。

海洋哺乳動物中心首席病理學家杜南（Pádraig Duignan）樂見海豚病變的原因終於確定了，還能提供診斷及治療動物的人員更多資訊。但杜南表示：「今年墨西哥灣颶風次數破紀錄，全球暴風隨著氣候變遷越來越強烈，未來勢必會爆發更多海豚病變案例。而海洋溫度升高也會影響全球海洋哺乳動物的存亡，希望人們更關注氣候變遷。」