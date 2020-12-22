台灣首份國家鳥類報告出爐 52種生存受威脅凸顯生態警訊

中華鳥會、特有生物研究保育中心今天發表台灣第一份「國家鳥類報告」，時間橫跨1972年至2019年、超過820萬筆資料，探討「台灣的鳥過得好不好？」結果發現全台有52種鳥類生存受威脅，包括烏頭翁、台灣畫眉、粉紅鸚嘴等，還有許多農田水鳥正在減少，凸顯農田生態環境出現警訊。

國家鳥類報告是國家環境是否健全的指標，美國、加拿大、英國、南非、澳洲、紐西蘭等國都會定期整理鳥類調查紀錄並發布報告，作為環境狀況的基礎資訊，也是環境劣化的預警機制。中華鳥會、特有生物研究保育中心等公部門及民間單位，2013年起開始整合分析我國鳥類監測資料，集結成2020年台灣國家鳥類報告，未來預計每2年發布一次。

國家鳥類報告指出，全台灣有確切紀錄的野生鳥類有674種，其中有52種鳥類生存受威脅，反映台灣自然環境劣化。特生中心助理研究員林大利舉例，台灣畫眉是本土特有種，但現在面臨跟大陸畫眉雜交的嚴重問題；烏頭翁在全球分布範圍狹窄，幾乎只有台灣的花東地區看得到，但其實烏頭翁對生存環境要求很低，花東的公園、校園都看得到，雖然現在族群數量相對穩定，但若有朝一日連這樣的鳥種都活不下去，代表生態面臨嚴峻問題。

中華鳥會秘書長呂翊維表示，東方環頸鴴數量全台有下降趨勢，小青足鷸、田鷸等在休耕期間常見的農田水鳥也在減少，目前還沒有更多分析資訊，但因為這些鳥都在水田活動，推測未來要更加關注農田環境問題；另外氣候變遷、濕地喪失、野鳥販賣、農藥毒害、外來入侵種、海鳥混獲等近年常見議題，都可能威脅台灣鳥類生存。

近年太陽能光電大舉入侵農地遭外界擔憂影響生態，呂翊維說，先前台南鹽田太陽光電案引發爭議，由於當地也是黑面琵鷺的聚集點，雖然黑面琵鷺族群數量穩定成長，但這都是長年累積的保育成果，新的政策可能導致前功盡棄，外界應更加關注棲地流失問題，並考慮引入環評機制把關。

特生中心主任楊嘉棟表示，鳥類是生態系最重要指標之一，鳥類相關的生物多樣性調查在台灣也累積最完整、最長久，希望後續其他生物類群，包括哺乳類、魚類、兩棲類、爬蟲類甚至植物，未來也可以有國家級報告，透過資料累積跟分析了解目前處境跟未來困境，讓台灣生物多樣性得以保存。