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聖誕樹擺好5分鐘陣亡 貓奴出奇招阻主子破壞讓網民笑翻

香港01 / 朱利安
貓奴「出絕招」，將迷你聖誕樹倒吊於天花燈槽。（fb「天下貓貓一樣貓群組」圖片）
貓奴「出絕招」，將迷你聖誕樹倒吊於天花燈槽。（fb「天下貓貓一樣貓群組」圖片）

想為屋內增添幾分聖誕節氣氛，不少人會選擇在客廳放聖誕樹，但這些裝飾往往成為貓主子的「攻擊」目標。最近有網民分享自己精心裝飾聖誕樹後，如何對抗「進擊的家貓」，笑倒大批網民。

該名貓奴日前在facebook「天下貓貓一樣貓群組」發帖，表示自己剛剛裝飾好聖誕樹，惟放在客廳窗台僅僅5分鐘，便「正式宣告陣亡」，原來他的貓主子一早就被掛滿五顏六色星星燈飾的聖誕樹所吸引，不久即大肆破壞並狂咬一番。原來主子原本是流浪貓，獲奴才收養後取名「大佬」，當然懂得反客為主，令奴才無計可施。

為防貓主子繼續咬，甚至不小心將假枝葉吃下肚，樓主最後只好「出絕招」，將迷你聖誕樹倒吊於天花燈槽，「唯有好似過年福字倒吊……」，讓聖誕樹變成「只可遠觀不可褻玩焉」，主子只能坐在窗台或梳化虎視眈眈，但未能出招發動攻擊。

貓主子與奴才的聖誕樹攻防戰引來網民熱議，有其他貓奴唏噓表示，「自從養貓後，我已經不敢妄想過擺樹」，認為倒吊聖誕樹不失為解決方法，但部份人就指貓咪好奇心強又百厭，相信樓主此舉「阻得一時，阻不了一世」，笑言「留名等看貓貓跳上去拉棵聖誕樹落地，再掃倒電視機」、「電視機好大機會GG」。

有網民上傳照片，指家中的聖誕樹被貓主子大肆破壞，只好出「絕招」解決。（fb「天下貓貓一樣貓群組」圖片）
有網民上傳照片，指家中的聖誕樹被貓主子大肆破壞，只好出「絕招」解決。（fb「天下貓貓一樣貓群組」圖片）

延伸閱讀：

聖誕節丨冇錢但又要有節日佈置？ 大廈工業風「聖誕樹」超有創意

聖誕節2020｜留港過節花墟「真」聖誕樹熱賣　檔主教路3招保養

文章授權轉載自《香港01》

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