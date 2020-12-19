快訊

賴清德下鄉買酒打統編遭非議 酒廠老闆：單純買賣而已

賴清德下鄉買酒打統編遭非議 酒廠老闆：單純買賣而已

聽新聞
test
0:00 / 0:00

流浪狗遇恩人追車尾「狂奔3公里」 卻因1個原因無法被領養

香港01 / 李納德
白色小流浪狗緊緊追住電動車尾，在馬路上奔馳，足足跑了3公里。 圖／香港01
白色小流浪狗緊緊追住電動車尾，在馬路上奔馳，足足跑了3公里。 圖／香港01

棄養寵物都想尋得新主人，可惜不是人人有條件。近日微博一條浪浪狂奔片引起熱議，影片攝於中國湖北襄陽，白色小流浪狗緊緊追住電動車尾，在馬路上奔馳，足足跑了3公里。中國媒體成功找到電單車主，原來狗狗平日在她住的小區流浪，自己餵過牠幾次，未料被當成恩人，當天被牠跟住時一路未發現。不過，她所住的地方禁止養狗，只能希望有好心人領養，惟有網友批評，如果不想領養就不應餵食流浪狗。

事發生於12月15日，居於湖北襄陽的李女士騎電動車接小孩回家，其間一隻小型流浪狗跟實她車尾。影片中，白色小狗跑得相當快，在馬路緊緊追住前方的電動事沒有被拋離，旁邊還不停有車輛駛過，但電動車一直未有停下。

中國媒體聯絡到當時駕電動車的李女士，原來這隻狗在她生活的小區流浪，平日沒有人管，自己只是餵過牠幾次，牠就把自己當成恩人。當時是晚上6時許，天氣異常寒冷，她解釋自己因為戴上帽子，一路都沒發現後面有小狗，估計牠從小區裏面就跟住自己跑出來，「牠每次都在小區裏面閒逛，滿通人性的」。

李女士自言沒有照顧到小狗多少，只是偶爾會給牠一點食物，「牠就記住了」，可能是剛好見到自己出門，牠那時就跟上。直至到達學校時，才被其他家長提醒，那隻小狗一直跟着她車尾，「整整跟了3公里」。

延伸閱讀：

救救長頸鹿！洪水淹沒肯亞小島被困 動保組織製「挪亞方舟」營救

英國水獺喪偶竟靠交友APP識新伴侶 尋獲「第二春」過甜蜜聖誕

文章授權轉載自香港01》

流浪狗 恩人 寵物 香港 棄養

相關新聞

流浪狗遇恩人追車尾「狂奔3公里」 卻因1個原因無法被領養

被棄養的寵物都想尋得新主人，可惜不是人人有條件。近日微博一條浪浪狂奔片引起熱議，影片攝於中國湖北襄陽，白色小流浪狗緊緊追住電動車尾，在馬路上奔馳，足足跑了3公里。中國媒體成功找到電單車主，原來狗狗平日在她住的小區流浪，自己餵過牠幾次，未料被當成恩人，當天被牠跟住時一路未發現。不過，她所住的地方禁止養狗，只能希望有好心人領養，惟有網友批評，如果不想領養就不應餵食流浪狗。

生死一瞬！大章魚觸手捲海鷗入海 他急救海鷗免於一死

法國男子日前在法國南部海灘看見一隻海鷗被章魚牢牢抓住，他立刻上前緊抓海鷗喙將海鷗拉上水面，讓海鷗逃過一劫。

幼時被賣到泰國、大馬... 11隻小紅毛猩猩返印尼

印尼昨天將幾年前被盜獵集團捕獲、並走私到馬來西亞與泰國的11隻小紅毛猩猩運回國內，紅毛猩猩已經被送到蘇門答臘島的復育中心...

陽明山水牛又1暴斃 石梯嶺也死1頭

台北市議員耿葳揭露陽明山野化水牛不明原因暴斃事件，昨天在陽明山擎天崗、新北市石梯嶺再各發現一頭，累計已死亡24頭。陽管處...

屏科大關懷犬出任務 逗樂長輩

屏東科技大學師生與社交關懷犬昨到內埔老埤社區出任務！校內培訓的領犬員帶著社交關懷犬深入社區，帶長輩與狗狗們玩在一塊，互動...

金剛猩猩寶寶命名將揭曉 Jabali大家最愛

台北市動物園金剛猩猩寶寶的新名字將於明天揭曉，其中最受歡迎的候選名是荷蘭提名的Jabali ，意為勇敢堅強，也類似台語「...

把牠們復育回來！台灣雲豹復育有希望嗎？

近年石虎、黑熊、穿山甲等物種保育的正負面消息時有耳聞，這些因人類活動而被「親眼見識」的動物，雖然保育路途坎坷，但一般大眾也越來越耳熟能詳了。那好久不見的雲豹呢？台灣人與世界，還記得牠們嗎？

餵食野鳥？ 徐仁修發文掀生態論戰

荒野保護協會創辦人徐仁修近日發表「保育的驕傲」一文，內容提到「有限度的（野外）餵食…不必因噎廢食」，更以北海道冬季餵食丹...

屏東曬日光浴巨大綠鬣蜥引驚恐 縣府安民心：已經被逮

屏東縣萬丹鄉有民眾日前在臉書社群PO出一隻大型綠鬣蜥照片，照片中該隻綠鬣蜥體型龐大，正在護欄上曬日光浴，引來網友熱烈討論...

拍鳥誘誘班 解開保育和攝影之間剪不斷的結

一群攝影愛好者拿著「大砲」包圍野生動物，以鏡頭捕捉鳥類活靈活現、鮮豔可愛的生活瞬間，不只是熱門攝影題材，也在社群媒體上廣...

元旦見客特訓 「圓寶」愛開溜

台北市立動物園的大貓熊「圓寶」預計明年元旦公開亮相，隨見客日逼近，保育員也展開進行特訓，讓圓寶到室內活動場地熟悉環境，以...

綠鬣蜥109年移除數量首度破萬隻 屏東縣抓最多

林務局今天表示，綠鬣蜥氾濫，吃葉菜、破壞魚塭，已依野保法公告為首個有害外來物種，今年移除數量首度破萬、達1萬4536隻，...

熱門新聞

男錄取台積電分享面試過程 「職位曝光」網卻反酸

這5個星座受盡委屈也不想說！雙子、射手竟然上榜...

北台灣濕冷再忍3天！ 吳德榮：不會持續到明年

國泰航空旅遊史同意書大陸包含台灣 民航局要求改正

雪山隧道北上19.2K事故 雙向兩車道全封消防馳援

雪隧「烏龜車」注意！12月30日起時速低於65公里會秀車號

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。