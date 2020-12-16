為明年元旦見客熱身 大貓熊「圓寶」進室內活動場特訓

大貓熊「圓寶」預計在明年元旦和大家見面，隨著見客日逼近，保育員也開始進行特訓，讓圓寶來到室內活動場地熟悉環境，避免才剛與民眾見面，就急忙要回家找媽媽。不過保育員才剛放下圓寶，牠就奔往育嬰房想溜回家，讓保育員哭笑不得。

圓寶今年6月28日出生，今天滿170日，保育員正在為了進入倒數階段的「圓寶見面會」做準備，開始帶著圓寶到室內活動場暖暖身、熟悉環境，沒想到保育員剛才把圓寶放到室內活動場的地上，就直直地往門口走去，想要回到自己更習慣的育嬰房。

保育員甚至為了避免牠找媽媽，還特地把圓寶抱到離育嬰房最遠的角落，在門口用水管沖水洗地板，但圓寶總是能夠邁步走向育嬰房門外。保育員也讓圓寶體驗活動場的設施，像是獨木橋、鞦韆、矮木架上，讓牠自己爬下來。

台北市立動物園發言人曹先紹表示，原則上大熊貓要出生滿6個月後才會和遊客見面，圓寶已經出生170天了，預計要在明年1月1日的連續假期和遊客見面，但實際情形還要看圓寶的狀況，才會公布確定的見面日。