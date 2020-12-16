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英國水獺喪偶靠交友APP識新伴侶 尋獲「第二春」過甜蜜聖誕

香港01 / 李納德／報導
Harris和Pumpkin已經成功配對，現在生活在一起。（「Sea Life Scarborough」fb圖片）
Harris和Pumpkin已經成功配對，現在生活在一起。（「Sea Life Scarborough」fb圖片）

尋找生命中的第二春要靠交友APP，原來水獺都一樣！英國一隻雄性水獺Harris4年前喪偶，因為牠們是一夫一妻制動物，從此顯得非常孤獨，飼養員不忍牠離不開喪偶傷痛，幫牠用水獺的交友APP找對象，順利找到同樣喪偶的雌水獺Pumpkin，兩「獺」更一拍即合成功配對！現時Harris已搬去和Pumpkin同居，但熱愛手機的牠，仍有用WhatsApp和舊居的朋友聯繫。

透過互聯網，兩隻生活於不同保護區的喪偶水獺成功配對，並在英國封城期間「搬屋同居」，網民看得嘖嘖稱奇。10歲的雄水獺Harris居於康沃爾海豹保護區（Cornish Seal Sanctuary），牠的伴侶4年前離世，變成單身漢後牠顯得很寂寞，令飼養員非常擔心。

為了幫Harris找新伴侶，飼養員幫牠在一個叫「Fishing for Love」的水獺線上約會服務APP中建立交友檔案，形容牠善於聆聽、喜歡擁抱，成功吸引到斯卡布羅海洋生命保護區（Sea Life Scarborough Sanctuary）雌水獺Pumpkin飼養員的注意，因為 Pumpkin同樣經歷喪偶。

Harris和Pumpkin都是亞洲小爪水獺（Asian small-clawed otter），屬一夫一妻制動物，一生都會和伴侶在一起，失去伴侶會令牠們非常難受，Harris和Pumpkin喪偶時都表現很哀傷。

照顧牠們的飼養員看交友訊息後，認為Harris和Pumpkin能完美配對。根據專家的講法，將新的雄性水獺帶入雌性領域，會令雄性更易在首次見面時馴服於雌性，增加配對成功的機會，故由雄性的Harris搬到斯卡布羅海洋生命保護區，結果牠們相處得很好，發展順利，Harris已經能定居下來。兩「獺」都經歷喪偶的傷痛，保護區的發言人還打趣道，兩隻水獺順利趕在聖誕節前找到愛情。

康沃爾海豹保護區的館長 Tamara Cooper笑言，雖然大家都想念Harris，但看到牠喪偶後的情況後，現在為牠找到一個完美童話結局感到高興。此外因為Harris很喜歡手機，離家後仍會「盯着」手機，用WhatsApp和舊居的人和水獺朋友聯絡。

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文章授權轉載自《香港01》

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