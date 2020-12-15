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從鯊魚口中死裡逃生負傷游上岸 澳男：像被大卡車撞到

聯合新聞網 / 綜合報導
29歲澳洲男子在當地海灘衝浪時被白鯊攻擊。圖／取自mirror
29歲澳洲男子在當地海灘衝浪時被白鯊攻擊。圖／取自mirror

29歲澳洲男子林區（Dion Lynch）12月初在當地海灘衝浪時被白鯊攻擊，幸好最後撿回一條命。林區稱巨獸咬傷他的感覺「就像被一台卡車撞到」。

澳洲新聞網9News報導，林區當時坐在衝浪板上突然感到左側遭撞擊，鯊魚咬住他的背部、臀部和手肘上，還扯下一大塊衝浪板。林區奮力抓住衝浪板直到鯊魚離開，最後忍痛游回沙灘走到停車場求救，並警告另一名正前往衝浪的人該水域有危險，恰巧對方是醫護人員，發現林區傷勢趕緊開車送林區入院，並在半路轉由救護人員空運到醫院。

林區慶幸自己能死裡逃生，他也感謝送他入院的人以及醫護人員的協助。南澳大利亞救護車隊隊長拉什比（Michael Rushby）說林區的背部和大腿嚴重受傷，但他在這次磨難中展現強韌的意志力：「在全身傷痕累累的情況下還能獨自游到岸上，再走300公尺到停車場尋求幫助，非常了不起。」拉什比透露林區應該能完全康復，還說林區康復後想喝一杯啤酒。

英國新聞網鏡報（Mirror）指出，今年澳洲共有8起致命的鯊魚攻擊事件，是自1929年以來的最高記錄，專家尚未釐清事件這麼頻繁發生的原因。

鯊魚 澳洲 醫護人員 救護車

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