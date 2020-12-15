從鯊魚口中死裡逃生負傷游上岸 澳男：像被大卡車撞到

海中廢棄漁網是海龜殺手，沒想到在天上飛的老鷹，也可能因魚鈎喪命。基隆港上空有隻老鷹的腳爪，因為被一串魚鈎勾住覓食困難，讓人看了揪心。人類一己之私，不只海裡游的、天上飛的受危害，山林中的陷阱也曾讓一頭台灣黑熊吃足苦頭，左前肢被鋼索套住，指頭見骨。

2020-12-14 07:10