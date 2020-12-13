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海龜受困漁網窒息 潛水員「人工呼吸」仍晚一步

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
67歲曾姓潛水教練向海龜施作長達5分鐘的人工呼吸。圖／曾姓潛水教練提供
67歲曾姓潛水教練向海龜施作長達5分鐘的人工呼吸。圖／曾姓潛水教練提供

屏東恆春半島昨天有2隻海龜死亡，其中一隻保育類玳瑁海龜，在山海漁港海域發現受困3層流刺網，被一名67歲曾姓潛水教練發現，緊急協助海龜從漁網脫困，甚至為牠做「人工呼吸」，最終仍無法救回海龜生命。潛水教練呼籲勿濫用漁網並落實漁網實名制，墾丁國家公園管理處指出，若在國家公園範圍內施放流刺網，可依法裁罰，若導致生物死亡，將觸犯動保法。

曾姓潛水教練昨天上午帶領10名學員至恆春山海漁港潛水，在離岸10多公尺外，看見流刺網上，纏著1隻保育類玳瑁海龜，立刻與學員合力協助海龜脫困。

海龜已奄奄一息，疑似受困漁網過久無法游出水面換氣，曾姓潛水教練嘗試幫助海龜換氣，過程中，還對海龜施作約5分鐘的「人工呼吸」，仍無法挽救海龜生命，只好通報相關單位協處。

經測量受困漁網的玳瑁海龜體長46公分、寬38公分，已交由國立海洋生物博物館研究單位帶回解剖了解死因。

曾姓潛水教練說，帶團下水第一次遇到這種狀況，讓人心情低落，當下立刻中止潛水行程，將海龜帶上岸通報相關團體協助，也很遺憾沒能救回海龜。

曾指出，在海上若有人濫用漁網，不只會危害海洋生物，也會危及從事海上活動的玩家。

墾管處表示，在國家公園範圍內施放流刺網，除可依國家公園法裁罰3千元，這次事件造成海龜死亡，已觸犯野保法，可判處6個月至5年有期徒刑，併科20至100萬罰金。為維護海域生態，墾管處除定期海域巡查，也呼籲民眾，踴躍通報違規行為。

67歲曾姓潛水教練將受困玳瑁海龜救起後，交由相關單位處理。圖／曾姓潛水教練提供
67歲曾姓潛水教練將受困玳瑁海龜救起後，交由相關單位處理。圖／曾姓潛水教練提供
67歲曾姓潛水教練昨天帶團潛水，發現玳瑁海龜受困漁網窒息。圖／曾姓潛水教練提供
67歲曾姓潛水教練昨天帶團潛水，發現玳瑁海龜受困漁網窒息。圖／曾姓潛水教練提供
67歲曾姓潛水教練向海龜施作長達5分鐘的人工呼吸。圖／曾姓潛水教練提供
67歲曾姓潛水教練向海龜施作長達5分鐘的人工呼吸。圖／曾姓潛水教練提供
67歲曾姓潛水教練將受困玳瑁海龜救起後，交由相關單位處理。圖／曾姓潛水教練提供
67歲曾姓潛水教練將受困玳瑁海龜救起後，交由相關單位處理。圖／曾姓潛水教練提供
67歲曾姓潛水教練昨天帶團潛水，發現玳瑁海龜受困漁網窒息。圖／曾姓潛水教練提供
67歲曾姓潛水教練昨天帶團潛水，發現玳瑁海龜受困漁網窒息。圖／曾姓潛水教練提供

海龜 國家公園 流刺網 墾管處 墾丁

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