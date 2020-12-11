鄰居指控虐狗！監視畫面曝光主人嘆「心好累」 網全笑瘋

有些事情真的是有理說不清！當鄰居家中後院的狗狗都發出淒厲叫聲時，你是否會覺得有人在虐狗？這宗令人哭笑不得的事件，發生在美國的阿拉巴馬州，飼主養了一隻喜歡待在戶外的狗狗，結果每天早上，狗狗便要與主人來一場追逐戰。

生活在美國阿拉巴馬州的泰勒（Taylor Reed），從沒想過會被人投訴虐狗，但每天早上上班前，他又真的會令雪橇犬Wilson發出激動聲音，這次更因天寒地凍又下着雨，而他又沒法讓狗狗進屋裏，最終引發虐狗疑雲。

主人泰勒表示，雪橇犬Wilson不喜歡待在家中，就算風吹雨打日曬雨淋，也堅持待在後花園，但由於自己要去上班，怕下雨或出太陽時愛犬沒有地方遮蔽，因此每天早上都會三催四請要狗狗進屋，人狗追逐戰也是每天上演，這讓Wilson覺得主人在跟牠玩，於是每次都會激烈低抗，並發出高興的吠叫聲。

事發當天寒冷又下雨，由於Wilson不斷耍賴拒絕進屋，但由於泰勒趕著去上班，因此只好將愛犬留在後院，沒想到卻被鄰居誤會，以為他虐待寵物，無奈至下泰勒公布監視器畫面，只見Wilson高興的四處奔跑，主人則是在後面苦苦追趕，泰勒笑說「每天早上都這樣，心真的很累」。

影片在網上曝光，掀起網友廣大迴響，「完全是我家的狗！」、「真的是抓也抓不住」、「你辛苦了，我相信你盡了力」、「或許在後院蓋個小屋給牠吧！」、「每朝的晨運，牠是為你好」、「牠玩得這麼開心，你就陪陪牠吧」、「牠這樣叫，很難不引起誤會」。

主人十分疼愛狗狗。圖擷自 facebook

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文章授權轉載自《香港01》