稀有迷鳥「灰伯勞」狀況不佳？鳥友：像掉「臭水溝」

台南北門八掌溪南岸出現台灣首記錄到的「草原灰伯勞」稀有迷鳥，原本應從中亞地區飛到南亞的印度度冬，卻往東偏離4000公里來到台灣，引起鳥友搶拍，但這幾天拍到的畫面卻像掉到「臭水溝」，模樣像是疲累不堪，台灣野鳥生態調查協會理事長曾松清說，八掌溪出海口的棲地疑似有油汙，並不是好的棲地，可能是到泥地覓食或洗澡時髒汙了，如果吃飽及身體乾淨羽毛風乾，模樣又會變可愛。

拍鳥俱樂部會長黃蜀婷表示，嘉義楊姓鳥友11月29日在台南北門八掌溪出海口拍到這隻草原灰伯鳥，經過各地鳥友走告及找資料，確認這是台灣首次記錄到灰伯勞，這隻灰伯勞是中亞亞種，已經超越牠的遷徙度冬的路徑，是偏離航道4千公里的迷鳥，這麼小的身軀，如何飛來台灣？才會造成轟動。

但這幾天鳥友發現，灰伯勞的狀況並不是很好，不少鳥友都拍到牠如掉到臭水溝的模樣，羽毛變得汙黑，憂心是否暫棲的地方有油汙的汙染，也擔心首度迷航到台灣，和以往經過的環境不同，會不會找不到食物，營養不夠，連日來為了要不要提供食物，也引起鳥界不同的聲音。

曾松清說，有鳥友在現場找海蟑螂或招潮蟹等，也會提供菜蟲或麵包蟲、大麵蟲等，放在盤子上，灰伯勞一開始觀望，後來就從電桿上下來吃好幾次，觀測到如果有吃飽，身體也清洗乾淨後，就會恢復精氣神的樣子，他約兩個廾月前在高雄港救援一隻遭到黑油汙染的紅背伯勞，經清洗餵食後，現在已恢復健康，過冬鳥長途飛行到台灣，可能體力會耗盡，並不反對提供適合的食物餵食。