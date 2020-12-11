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迷航4千公里台灣首現蹤「草原灰伯勞」 羽毛變黑色？
台南市北門區八掌溪口最近出現一隻灰伯勞，由於過去在台灣沒有任何相關影像紀錄，連續一星期吸引上百支全台鳥友的大砲鏡頭等候朝聖拍攝牠的蹤影。台南市生態保育學會人員發現這隻灰伯勞的羽毛變成黑色，懷疑是否因為牠的覓食習性，岸邊吃小蟹受到油汙染或泥土染黑，也引起許多鳥友及保育人士的關切。
台南市農業局森保科長楊錦樹表示，因為沒有長期觀測的資料，目前尚無法認定伯勞鳥羽毛變色是否和水質或食物汙染有關，有請鳥會人士協助持續觀測。
因為草原灰伯勞是第一次出現在台灣，連日來吸引各地鳥友前來拍照，楊錦樹也呼籲拍鳥及賞鳥人士，要保持距離，不要為了拍攝伯勞鳥特別的反應美，故意做出騷擾的行為。伯勞鳥在台灣是屬於三級保育鳥類。
根據了解，灰伯勞此鳥是中亞亞種，本來要從中亞飛到印度避寒，可能因為迷路偏離度冬線的軌道4千公里，誤闖台灣飛到台南的北門八掌溪口，成為鳥友在台灣拍攝記錄的第一筆灰伯勞，也就是有史以來的第一隻迷鳥草原灰伯勞。
連續一星期，每天都吸引數十支甚至百支的大砲攝影機鏡頭在關注、拍攝這隻迷途的嬌客，也因為草原灰伯勞是台灣第一筆記錄，台南市生態保育學會非常關注牠，昨天竟然發現牠的身體羽毛變成黑色了。
副總幹事黃永豐表示，因為牠除了吃昆蟲以外，最喜歡吃小蝦蟹，有可能在岸邊吃小蟹受到海水的污染，讓牠成為黑伯勞，不是灰伯勞，研判是油汙還是泥土的汙染，很多鳥友也一直關心牠的健康問題，引起許多拍攝鳥友的嚴重關切。
灰伯勞小檔案：學名Lanius excubitor，分布於歐洲中部、亞洲北部，會飛往中亞、印度、非洲越冬，多生活於從平原到山地的疏林。
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