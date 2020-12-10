狗狗籠中坐無端遭西瓜刀砍傷 動保處：已逮人送辦

有民眾日前發現狗狗有刀傷於是通報動保處，新北市動保處今天表示，經會同警方偵辦發現，有吳姓男子日前拿西瓜刀朝狗籠中戳刺，造成狗狗多處受傷，訊後將吳男函送法辦。

動保處表示，日前接獲通報，新莊區有狗狗頭部遭人砍傷，於是和警察合作調閱附近監視畫面，赫然發現有人夜間持西瓜刀傷害籠中狗狗。

動保處表示，隔天一早有人上班時發現狗狗的額頭及嘴部有不明刀傷，立即帶至動物醫院治療並向報案，積極偵辦並查出吳姓男子涉嫌重大。

動保處表示，經約談吳男到案說明，吳男供稱，受狗狗們多次作勢咬人驚嚇，才會於日前騎腳踏車暗藏西瓜刀後來飼養籠內戳刺狗狗。但根據警方調閱監視畫面發現吳男先向犬隻挑釁叫囂，後續再拿西瓜刀往狗籠戳刺傷害犬隻，訊後，全案依違反動物保護法將吳男移由警察局函送檢方偵辦。