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黑琵翅膀染血受傷獸醫鑑定排除BB彈射傷 傷鳥未見蹤影
鳥友蘇家弘昨天近中午在嘉義縣布袋國中前濕地，發現1隻珍稀保育類黑面琵鷺翅膀大量染紅，有人疑黑琵遭人拿BB彈攻擊受傷，縣政府農業處畜產保育科獲報，上午派動保人員會同鳥會及生態保育協會調查，未發現傷鳥，但傷鳥影片及照片經獸醫鑑定，排除BB彈射傷，研判撞到或擦到樹枝，造成皮肉傷流血。
縣府畜產保育科說，上午動保人員會同鳥會、生態保育協會志工巡查結果，傷鳥黑琵已不在發現地點，鄰近布袋濕地也未見牠的蹤跡，後續會請鳥會及協會持續觀察。
蘇家弘說，昨天上午11點30分，在台17線131K布袋國中前面濕地，觀察生態拍攝，發現有隻黑琵肚子左邊有紅色，不知道是否受傷，但牠很認真覓食，擔心傷口流血不止，未治療會體力不支傷重倒地。
經獸醫根據傷鳥照片錄影畫面鑑定，黑琵看起來是受傷，滲血，但還能進食及步行，應該沒有骨折，受傷部位在左翅膀，撞到或擦到樹枝流血皮肉傷，通報鳥友們加強注意，守護黑琵。
嘉義生態保育協會總幹事蘇銀添長期駐守沿海布袋鎮，觀察生態，他認為黑琵翅膀染紅，覓食活動正常，不宜妄加論斷是有人拿BB彈射傷，今年飛抵布袋濕地黑琵逾600隻，數量與去年差不多，鳥棲地維護良好，因太陽能光電板遽增，棲地縮減，對黑琵生態影響還要時間觀察。
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