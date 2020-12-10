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黑琵翅膀染血受傷獸醫鑑定排除BB彈射傷 傷鳥未見蹤影

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
鳥友蘇家弘昨天在嘉義縣布袋國中前濕地，發現1隻黑面琵鷺翅膀大量染紅，縣府農業處畜產保育科上午派動保人員會同鳥會及生態保育協會調查，未發現傷鳥。圖／蘇家弘提供
鳥友蘇家弘昨天在嘉義縣布袋國中前濕地，發現1隻黑面琵鷺翅膀大量染紅，縣府農業處畜產保育科上午派動保人員會同鳥會及生態保育協會調查，未發現傷鳥。圖／蘇家弘提供

鳥友蘇家弘昨天近中午在嘉義縣布袋國中前濕地，發現1隻珍稀保育類黑面琵鷺翅膀大量染紅，有人疑黑琵遭人拿BB彈攻擊受傷，縣政府農業處畜產保育科獲報，上午派動保人員會同鳥會生態保育協會調查，未發現傷鳥，但傷鳥影片及照片經獸醫鑑定，排除BB彈射傷，研判撞到或擦到樹枝，造成皮肉傷流血。

縣府畜產保育科說，上午動保人員會同鳥會、生態保育協會志工巡查結果，傷鳥黑琵已不在發現地點，鄰近布袋濕地也未見牠的蹤跡，後續會請鳥會及協會持續觀察。

蘇家弘說，昨天上午11點30分，在台17線131K布袋國中前面濕地，觀察生態拍攝，發現有隻黑琵肚子左邊有紅色，不知道是否受傷，但牠很認真覓食，擔心傷口流血不止，未治療會體力不支傷重倒地。

經獸醫根據傷鳥照片錄影畫面鑑定，黑琵看起來是受傷，滲血，但還能進食及步行，應該沒有骨折，受傷部位在左翅膀，撞到或擦到樹枝流血皮肉傷，通報鳥友們加強注意，守護黑琵。

嘉義生態保育協會總幹事蘇銀添長期駐守沿海布袋鎮，觀察生態，他認為黑琵翅膀染紅，覓食活動正常，不宜妄加論斷是有人拿BB彈射傷，今年飛抵布袋濕地黑琵逾600隻，數量與去年差不多，鳥棲地維護良好，因太陽能光電板遽增，棲地縮減，對黑琵生態影響還要時間觀察。

嘉義生態保育協會總幹事蘇銀添長期駐守沿海布袋鎮，觀察生態，今年飛抵布袋濕地黑琵逾600隻，數量與去年差不多。圖／蘇銀添提供
嘉義生態保育協會總幹事蘇銀添長期駐守沿海布袋鎮，觀察生態，今年飛抵布袋濕地黑琵逾600隻，數量與去年差不多。圖／蘇銀添提供
嘉義生態保育協會總幹事蘇銀添長期駐守沿海布袋鎮，觀察生態，今年飛抵布袋濕地黑琵逾600隻，數量與去年差不多。圖／蘇銀添提供
嘉義生態保育協會總幹事蘇銀添長期駐守沿海布袋鎮，觀察生態，今年飛抵布袋濕地黑琵逾600隻，數量與去年差不多。圖／蘇銀添提供

濕地 生態保育 鳥會

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