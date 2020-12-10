日本雜種貓「一臉厭世」神情爆紅 網友喊：看一眼就被圈粉

現今許多人常常喜歡在社群網站上，分享自己養的可愛寵物，在網上與其他動物愛好者一起同樂。最近日本就有一隻寵物貓咪，雖然才登上社群網站大約一個月，就因為他特殊的表情而意外爆紅。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，有隻在福岡縣的雜種貓「もんた」，現年一歲四個月大。飼主當初經由領養的方式收留もんた，而もんた天生就有一張極為厭世的神情，且行為舉止相當緩慢，平常也都安安靜靜的，就連獸醫都表示，從業20年來從沒見過像這樣的貓。

「もんた」氣質特殊，就連從業20年的獸醫都表示第一次看到這樣的貓。圖擷取自 twitter

飼主在11月8日時，開設了twitter帳號「もんたの日常」，不時分享與もんた的日常照片。結果因為氣質太過特殊，帳戶開設才大概一個月，就已經逼近五萬人追蹤，成功吸引到大量網友成為もんた的粉絲。

不少網友表示もんた「莫名覺得可愛，看一眼就被圈粉了」、「看一次就忘懷不了的可愛」、「厭世的樣子超可愛的」、「他是不是不喜歡拍照啊笑」、「我的心已經被擄獲了」。