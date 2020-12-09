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雪橇犬與妹妹擠狗籠同睡畫面溫馨 網：女友向男友撒嬌照

香港01 / 撰文／何東緯
雪橇犬與妹妹擠狗籠同睡，Sapphire露出溫柔表情，網稱此照為「天使構圖」。圖擷自Twitter@SAPPHIRE_HUSKY
雪橇犬與妹妹擠狗籠同睡，Sapphire露出溫柔表情，網稱此照為「天使構圖」。圖擷自Twitter@SAPPHIRE_HUSKY

就是因為小朋友純真率性，才能締造出如此溫馨的畫面。這張在Twitter上被瘋傳的人狗合照，由日本網民所分享。從這組相片裏可看到，小女生高興地擠進狹小的狗籠裏，但仍一臉天真地托腮扮花，露出開心的笑容。而在身旁的雪橇犬，也被熱情的小主人感動，以一副包容任性女友的溫柔表情，從容面對！

雪橇犬Sapphire可愛又討喜。圖擷自Twitter@SAPPHIRE_HUSKY
雪橇犬Sapphire可愛又討喜。圖擷自Twitter@SAPPHIRE_HUSKY

這張溫馨的合照，來自日本網民@SAPPHIRE_HUSKY所分享。從相片中可看到，這快要1歲的西伯利亞雪橇犬Sapphire，與6歲的妹妹一起擠在狗籠裏。媽媽表示，雖然他們只是相處了幾個月，但感情進展得很快。這天妹妹嚷着要陪狗狗一起睡，更要媽媽幫忙拍下照片。於是，一張被網民稱為天使構圖的照片便誕生了！

媽媽幫我拍照！你問我能這樣一起睡到幾歲？我覺得只要我願意，無論幾多歲我都會擠進去陪狗狗！

對於女兒這麼喜歡雪橇犬Sapphire，硬要擠進狗籠陪牠睡的行為，媽媽表示應該要好好珍惜這份童真。再過幾年，小妹妹真的沒法擠進去，她也會考慮到狗籠不夠衛生，擔心狗狗會被牠壓傷等問題。就只有現在這階段，妹妹用最簡單直接的方法去表達她的愛意，真的很純很天真！

網民看到這人狗合照，覺得是「天使構圖」純真又可愛。「根本是女友向男友撒嬌圖」、「雪橇犬有點像在炫耀，看我女友多可愛！」、「狗狗真的很溫柔，換了是貓咪的話，應該1秒也受不了就會逃出去」、「我看到是在放閃」、「狗狗看妹妹的表情很溫柔」。

雪橇犬Sapphire，與6歲的妹妹一起擠在狗籠裏。圖擷自Twitter@SAPPHIRE_HUSKY
雪橇犬Sapphire，與6歲的妹妹一起擠在狗籠裏。圖擷自Twitter@SAPPHIRE_HUSKY

延伸閱讀：

別出聲！妹妹把貓咪藏課室抽屜裏 只為多見貓奴一會兒？

以為帶62kg巨獸到散步可保護公公 十隻野狗圍住結局反轉

文章授權轉載自《香港01》

日本 寵物 毛小孩

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