憂心！缺水加上農地種電威脅 水雉今年族群數量少18隻

水雉大調查到今年進入第6年，水雉數量自2016年破千後，數量都維持在1000隻以上，每年的增減有些差異，但大致呈現上升的趨勢。今年略微下降，發現1723隻水雉，較去年冬季普查少了18隻。

結果分析，今年在台南官田區調查到1408隻，和今年調查總數一樣都是較去年下降的，但仍是水雉主要分布的區域，每年調查也都有八成以上的水雉在官田被記錄。新營、鹽水、六甲、麻豆、下營、柳營、歸仁也持續有水雉紀錄。今年在安定及安南區各有1隻的紀錄。而新畫入調查區域的山上區因為有集中的菱角田，調查到了22隻的水雉數量。

水雉出現的環境以菱角田為主。因此又稱為「菱角鳥」，因姿態優美又有「菱波仙子」之稱，除了菱角田，在冬天水雉也會到剛插秧的水稻田、廢棄魚塭、溝渠等有水的環境覓食，今年就有調查員在荒廢的水池、種了印度莕菜的觀賞池等環境發現水雉的蹤跡。

台南市野鳥學會理事長潘致遠表示，從今年多位調查員的回饋發現，有些原本種植菱角的區域，這次調查時發現已改作為稻作或已經填土，顯示水雉賴以維生的菱角田正面臨減少的危機，加上農田種電的壓力還沒消失，而且今年整年度沒有颱風雨水挹注，讓人很擔心會影響到明年夏天水雉的繁殖情況。

潘致遠呼籲政府及社會大眾珍惜農田濕地這樣的環境，畢竟減少了農田濕地，不僅是水雉的數量可能受到影響，整個大環境的氣溫和氣候都會產生細微但是逐漸累積的變化，人類也是會受到負面影響的。

在台灣水雉的主要棲息環境是菱角田，因此水雉又被稱為菱角鳥。過了9月以後，水雉雛鳥陸續長成幼鳥，成鳥也紛紛換下鮮豔的外衣，變成以褐色和白色為主的羽色。此時的水雉不像夏季有明顯的領域性，而是成群在田間移動覓食。

菱角鳥大調查都選在12月的第一個禮拜天，今年有33組共109人調查員共同參與。參與的調查員有台北、彰化、嘉義、台南、屏東鳥會的鳥友們，來自嘉大、南大、屏科大的生態社團及研究室成員，園區的志工及長期關心水雉生態的人士。