快訊

陽明山擎天崗6頭水牛集體暴斃？ 陽管處證實回應了

央行打炒房主因曝光 銀行不動產貸款占比逼近歷史高點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／誤中陷阱的東卯山台灣黑熊 2個月照顧後野放了

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
野放當下由東勢林區管理處以高分貝聲音及無殺傷力之漆彈槍進行負面制約，希望讓牠未來記得要遠離人群，平安在山林中生活。圖／東勢林管處提供
野放當下由東勢林區管理處以高分貝聲音及無殺傷力之漆彈槍進行負面制約，希望讓牠未來記得要遠離人群，平安在山林中生活。圖／東勢林管處提供

今年10月1日在台中和平東卯山誤中陷阱受傷的台灣黑熊，在東勢林區管理處與特有生物研究保育中心照顧二個多月後，再次進行健康檢查，特生中心獸醫師確認牠傷口已癒合且活動能力良好後，本月3日已進行野放

東卯山黑熊今年10月誤中防山豬用陷阱，當時除了左前掌原有的缺趾傷痕外，還有為了掙脫套索所造成的掌部、嘴部新外傷，經特生中心密集照養治療，11月3日移至大型半戶外熊舍進行活動力觀察。

照養團隊將野果散佈在籠舍四周，觀察其覓食及攀爬能力，經密集觀察一個月，發現東卯山黑熊已逐漸恢復行動力，除了會攀爬鐵籠、自行上下吊床及棲木，還曾觀察到夜半一片漆黑的情況下安穩走過獨木橋，讓照養團隊嘖嘖稱奇；牠在籠舍內對人仍相當警戒，人員遠在30公尺外走動時牠就會開始警戒並主動迴避，多半都利用夜間活動，經評估未因長時間照養而對人產生依賴。

上周獸醫師再度進行健康檢查，體重為88.5公斤，比剛救傷時增加了約5公斤，且傷掌癒合的比獸醫師預期的還好，確認已可以野放。重新繫掛上發報器後立即由東勢林區管理處、特生中心、保七警察第五大隊東勢分隊及屏東科技大學研究團隊合作，載運至適合地點進行野放。

野放當天，由東勢林管處以高分貝聲音及無殺傷力之漆彈槍進行負面制約，希望讓牠知道未來要盡量遠離人群；東勢林區管理處行前也特地以蘋果及梨子祝禱，象徵「平安離開、回到大自然」，而野放時東卯山黑熊也如大家所願，順利且平安地往深山奔去，讓野放工作人員替牠鬆了一大口氣，大家相當感動。

東卯山黑熊野放地點經專家討論後選定在鄰近國家公園的原始森林，這也是牠過去兩年冬季主要的活動範圍，食物豐度足夠也遠離人為活動環境；東勢林管處也再度繫上新的衛星發報器追蹤其活動路線，並利用最新的「電子圍籬」技術，設定未來該黑熊再度靠近部落社區或果園將會即時通報東勢林區管理處掌握其行蹤，視情況立即應變，降低人熊衝突的發生。

東勢林管處提醒民眾，若有發現黑熊活動的跡象，先不要恐慌，因台灣中部山區本就是台灣黑熊活動的範圍，絕大多時候黑熊會自動避開人為活動頻繁的區域。民眾發現台灣黑熊活動的跡象，可先行通報東勢林管處或透過各地1999向政府通報；若遇有疑似台灣黑熊危害農作時，也請勿私設陷阱，可先行通報地方縣市政府或林管處協助防治，多利用電圍網及改良式陷阱精準防治野生動物危害，以減少對動物的傷害及誤捕瀕危動物。

野放前東卯山黑熊進行健檢，秤重達88.5公斤，比剛救傷時增重了將近5公斤。圖／東勢林管處提供
野放前東卯山黑熊進行健檢，秤重達88.5公斤，比剛救傷時增重了將近5公斤。圖／東勢林管處提供
特生中心獸醫師團隊檢查東卯山黑熊左前腳傷口，發現癒合地相當好，讓獸醫師嘖嘖稱奇。圖／東勢林管處提供
特生中心獸醫師團隊檢查東卯山黑熊左前腳傷口，發現癒合地相當好，讓獸醫師嘖嘖稱奇。圖／東勢林管處提供

台灣黑熊 獸醫師 野放

延伸閱讀

抹香鯨擱淺萬里沙灘 熱心漁船義助野放

鯨豚擱淺萬里沙灘 評估狀況良好基隆外海野放

影／小抹香鯨￼擱淺萬里沙灘救援將野放 有鯊魚咬痕跡

太香？霞喀羅古道近日台灣黑熊出沒 疑被遊客食物吸引

相關新聞

影／誤中陷阱的東卯山台灣黑熊 2個月照顧後野放了

今年10月1日在台中和平東卯山誤中陷阱受傷的台灣黑熊，在東勢林區管理處與特有生物研究保育中心照顧二個多月後，再次進行健康...

生死一瞬！大章魚觸手捲海鷗入海 他急救海鷗免於一死

法國男子日前在法國南部海灘看見一隻海鷗被章魚牢牢抓住，他立刻上前緊抓海鷗喙將海鷗拉上水面，讓海鷗逃過一劫。

茄萣黑面琵鷺接連生病死亡 高市動保處解剖找死因

高雄市茄萣濕地的黑面琵鷺陸續傳出生病與死亡，引發保育人士憂心。市府農業局表示，今天下午針對黑琵遺體進行解剖，另隻生病黑琵...

影／無尾熊掛聖誕樹上以為是玩偶 屋主近看嚇壞：是活的！

聖誕節將至，許多地方都已擺出聖誕樹或聖誕裝置，國外很多家庭也已開始著手裝飾家中的聖誕樹。澳洲一家人日前回家，發現家中聖誕樹上的吊飾散落一地，近看驚見樹上有一隻無尾熊，無尾熊甚至摘下假樹的葉子食用。由於無尾熊不願離開，屋主只好向當地無尾熊救援組織1300 Koalaz求助。

「警鼠追逐」！寵物袋鼠逃脫跳河 漁民相助以為抓狗

美國伊利諾州2日下午上演一場「特殊」的警察追逐戰，一隻寵物袋鼠沃利（Wally）從家中逃離，當地警察、消防員及居民追趕了...

影／深坑山區流3個月！食蟻獸小紅在樹洞尋獲了 全身泥沙、脫水、失溫調養中

台北市立動物園食蟻獸母女，今年9月時翻越設有電牧線的柵欄逃脫，當時僅尋回小食蟻獸「紅豆」，媽媽「小紅」下落不明，不過昨日...

帶女兒逃離園區 食蟻獸媽媽找到了

台北市立動物園的小食蟻獸「小紅」三個月前帶女兒逃離園區，原本只找回女兒，昨天傳來好消息，動物園發言人曹先紹證實，媽媽小紅...

捕獸夾毀雙肢 狗媽媽帶傷育子

動保法明文禁止製造、販賣捕獸夾，也禁止俗稱「山豬吊」獵具，但動物受害仍層出不窮。流浪犬「阿菊」雙前肢遭捕獸夾截斷，只能像...

結束3個月逃家記 食蟻獸小紅找到時正在睡覺

台北市立動物園食蟻獸母女，今年9月時，翻越設有電牧線的柵欄逃脫，當時僅尋回小食蟻獸紅豆，媽媽小紅下落不明，儘管動物園日前...

小食蟻獸「小紅」找到了！ 動物園證實已住進檢疫舍

台北市立動物園的小食蟻獸「小紅」3個月前帶著女兒逃離園區，最後只找回女兒，媽媽小紅失蹤，原本認為食蟻獸動作緩慢，加上氣溫...

黑面琵鷺陳屍高雄茄萣濕地 鳥友懷疑水質出問題

高市茄萣濕地每年有黑面琵鷺飛來過冬作客，成為鳥友絕佳賞鳥景點；但接連兩天發生黑面琵鷺軟腳落單、陳屍水域意外，鳥友懷疑是水...

媽出房門拿新尿布 回頭驚見女嬰大便消失…愛犬嘴角洩漏端倪

狗狗的行為總是出乎意料，令主人們哭笑不得。日前一名新手媽媽去拿女兒的尿布，結果回到房間卻發現舊尿布裡的排泄物不見，這時一旁的愛犬突然舔著舌頭，嘴角帶有咖啡色的東西，讓她頓時明白剛剛發生什麼事。

熱門新聞

結束3個月逃家記 食蟻獸小紅找到時正在睡覺

一張圖看天氣！ 東北風當老大「很有涼意」注意三件事

北台灣濕涼一周 吳德榮：下周有機會創入冬最低溫

屋漏偏逢連夜雨！ 台鐵區間車傍晚在花蓮撞到一頭牛

小食蟻獸「小紅」找到了！ 動物園證實已住進檢疫舍

影／深坑山區流3個月！食蟻獸小紅在樹洞尋獲了 全身泥沙、脫水、失溫調養中

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。