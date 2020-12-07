影／誤中陷阱的東卯山台灣黑熊 2個月照顧後野放了

今年10月1日在台中和平東卯山誤中陷阱受傷的台灣黑熊，在東勢林區管理處與特有生物研究保育中心照顧二個多月後，再次進行健康檢查，特生中心獸醫師確認牠傷口已癒合且活動能力良好後，本月3日已進行野放。

東卯山黑熊今年10月誤中防山豬用陷阱，當時除了左前掌原有的缺趾傷痕外，還有為了掙脫套索所造成的掌部、嘴部新外傷，經特生中心密集照養治療，11月3日移至大型半戶外熊舍進行活動力觀察。

照養團隊將野果散佈在籠舍四周，觀察其覓食及攀爬能力，經密集觀察一個月，發現東卯山黑熊已逐漸恢復行動力，除了會攀爬鐵籠、自行上下吊床及棲木，還曾觀察到夜半一片漆黑的情況下安穩走過獨木橋，讓照養團隊嘖嘖稱奇；牠在籠舍內對人仍相當警戒，人員遠在30公尺外走動時牠就會開始警戒並主動迴避，多半都利用夜間活動，經評估未因長時間照養而對人產生依賴。

上周獸醫師再度進行健康檢查，體重為88.5公斤，比剛救傷時增加了約5公斤，且傷掌癒合的比獸醫師預期的還好，確認已可以野放。重新繫掛上發報器後立即由東勢林區管理處、特生中心、保七警察第五大隊東勢分隊及屏東科技大學研究團隊合作，載運至適合地點進行野放。

野放當天，由東勢林管處以高分貝聲音及無殺傷力之漆彈槍進行負面制約，希望讓牠知道未來要盡量遠離人群；東勢林區管理處行前也特地以蘋果及梨子祝禱，象徵「平安離開、回到大自然」，而野放時東卯山黑熊也如大家所願，順利且平安地往深山奔去，讓野放工作人員替牠鬆了一大口氣，大家相當感動。

東卯山黑熊野放地點經專家討論後選定在鄰近國家公園的原始森林，這也是牠過去兩年冬季主要的活動範圍，食物豐度足夠也遠離人為活動環境；東勢林管處也再度繫上新的衛星發報器追蹤其活動路線，並利用最新的「電子圍籬」技術，設定未來該黑熊再度靠近部落社區或果園將會即時通報東勢林區管理處掌握其行蹤，視情況立即應變，降低人熊衝突的發生。