茄萣黑面琵鷺接連生病死亡 高市動保處解剖找死因

高雄市茄萣濕地的黑面琵鷺陸續傳出生病與死亡，引發保育人士憂心。市府農業局表示，今天下午針對黑琵遺體進行解剖，另隻生病黑琵則送往南投特有生物保育中心救治。此外，養工處委託專業單位進行水質檢測，確認濕地內部水源是否遭到汙染。

市府養工處委託茄萣觀光發展協會養護濕地，協會志工5日發現一隻黑面琵鷺軟腳癱倒濕地，志工發現後通報動保處人員帶回救治；6日又發現另隻黑琵在濕地倒地不起，志工下水察看時已經明顯死亡。茄萣觀光發展協會指出，高屏溪近日出現雁鴨集體死亡事件，黑面琵鷺又相繼出事，保育志工莫不繃緊神經，擔心災情擴大。

市府農業局表示，5日那隻生病黑皮原本送至動物園，初步檢查沒外傷但脫水嚴重，稍晚卻出現神經症狀，懷疑肉毒桿菌中毒，6日送至南投特有生物保育中心救治，施打解劑後休養中，若救治成功將進行野放。