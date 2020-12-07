快訊

打炒房、打炒匯？央行16:30召開臨時記者會 楊金龍親自主持

聽新聞
test
0:00 / 0:00

茄萣黑面琵鷺接連生病死亡 高市動保處解剖找死因

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
茄萣濕地保育志工6日發現一隻黑面琵鷺倒地死亡，農業局人員帶回解剖釐清死因。圖／茄萣觀光發展協會提供
茄萣濕地保育志工6日發現一隻黑面琵鷺倒地死亡，農業局人員帶回解剖釐清死因。圖／茄萣觀光發展協會提供

高雄市茄萣濕地黑面琵鷺陸續傳出生病與死亡，引發保育人士憂心。市府農業局表示，今天下午針對黑琵遺體進行解剖，另隻生病黑琵則送往南投特有生物保育中心救治。此外，養工處委託專業單位進行水質檢測，確認濕地內部水源是否遭到汙染。

市府養工處委託茄萣觀光發展協會養護濕地，協會志工5日發現一隻黑面琵鷺軟腳癱倒濕地，志工發現後通報動保處人員帶回救治；6日又發現另隻黑琵在濕地倒地不起，志工下水察看時已經明顯死亡。茄萣觀光發展協會指出，高屏溪近日出現雁鴨集體死亡事件，黑面琵鷺又相繼出事，保育志工莫不繃緊神經，擔心災情擴大。

市府農業局表示，5日那隻生病黑皮原本送至動物園，初步檢查沒外傷但脫水嚴重，稍晚卻出現神經症狀，懷疑肉毒桿菌中毒，6日送至南投特有生物保育中心救治，施打解劑後休養中，若救治成功將進行野放。

農業局說，另隻死亡黑琵今天下午進協解剖檢查，報告尚未出爐。另方面，高雄市政府養工處通知崑山科技大學進行水質採樣檢測，要確認濕地水質是否受汙染，也請志工隊及鳥友持續監測濕地動態。

生病的黑面琵鷺被高市農業局送至特有生物保育中心救治。圖／高市農業局指出
生病的黑面琵鷺被高市農業局送至特有生物保育中心救治。圖／高市農業局指出

濕地 水質 黑面琵鷺 高雄市

延伸閱讀

六龜山區捕獸夾傷流浪犬 兩犬流血白骨外露

黑面琵鷺疑生病腳軟癱倒濕地 茄萣保育志工下水救援

宜蘭淪「雨不停國」 冬山農路積水封閉、濕地成汪洋

未婚男女搭風帆賞落日 茄萣海洋生態文化節溫馨落幕

相關新聞

影／深坑山區流3個月！食蟻獸小紅在樹洞尋獲了 全身泥沙、脫水、失溫調養中

台北市立動物園食蟻獸母女，今年9月時翻越設有電牧線的柵欄逃脫，當時僅尋回小食蟻獸「紅豆」，媽媽「小紅」下落不明，不過昨日...

影／無尾熊掛聖誕樹上以為是玩偶 屋主近看嚇壞：是活的！

聖誕節將至，許多地方都已擺出聖誕樹或聖誕裝置，國外很多家庭也已開始著手裝飾家中的聖誕樹。澳洲一家人日前回家，發現家中聖誕樹上的吊飾散落一地，近看驚見樹上有一隻無尾熊，無尾熊甚至摘下假樹的葉子食用。由於無尾熊不願離開，屋主只好向當地無尾熊救援組織1300 Koalaz求助。

生死一瞬！大章魚觸手捲海鷗入海 他急救海鷗免於一死

法國男子日前在法國南部海灘看見一隻海鷗被章魚牢牢抓住，他立刻上前緊抓海鷗喙將海鷗拉上水面，讓海鷗逃過一劫。

茄萣黑面琵鷺接連生病死亡 高市動保處解剖找死因

高雄市茄萣濕地的黑面琵鷺陸續傳出生病與死亡，引發保育人士憂心。市府農業局表示，今天下午針對黑琵遺體進行解剖，另隻生病黑琵...

「警鼠追逐」！寵物袋鼠逃脫跳河 漁民相助以為抓狗

美國伊利諾州2日下午上演一場「特殊」的警察追逐戰，一隻寵物袋鼠沃利（Wally）從家中逃離，當地警察、消防員及居民追趕了...

帶女兒逃離園區 食蟻獸媽媽找到了

台北市立動物園的小食蟻獸「小紅」三個月前帶女兒逃離園區，原本只找回女兒，昨天傳來好消息，動物園發言人曹先紹證實，媽媽小紅...

捕獸夾毀雙肢 狗媽媽帶傷育子

動保法明文禁止製造、販賣捕獸夾，也禁止俗稱「山豬吊」獵具，但動物受害仍層出不窮。流浪犬「阿菊」雙前肢遭捕獸夾截斷，只能像...

結束3個月逃家記 食蟻獸小紅找到時正在睡覺

台北市立動物園食蟻獸母女，今年9月時，翻越設有電牧線的柵欄逃脫，當時僅尋回小食蟻獸紅豆，媽媽小紅下落不明，儘管動物園日前...

小食蟻獸「小紅」找到了！ 動物園證實已住進檢疫舍

台北市立動物園的小食蟻獸「小紅」3個月前帶著女兒逃離園區，最後只找回女兒，媽媽小紅失蹤，原本認為食蟻獸動作緩慢，加上氣溫...

黑面琵鷺陳屍高雄茄萣濕地 鳥友懷疑水質出問題

高市茄萣濕地每年有黑面琵鷺飛來過冬作客，成為鳥友絕佳賞鳥景點；但接連兩天發生黑面琵鷺軟腳落單、陳屍水域意外，鳥友懷疑是水...

媽出房門拿新尿布 回頭驚見女嬰大便消失…愛犬嘴角洩漏端倪

狗狗的行為總是出乎意料，令主人們哭笑不得。日前一名新手媽媽去拿女兒的尿布，結果回到房間卻發現舊尿布裡的排泄物不見，這時一旁的愛犬突然舔著舌頭，嘴角帶有咖啡色的東西，讓她頓時明白剛剛發生什麼事。

貓咪把「貓抓板變手拉坯」 主人無奈：對它情有獨鍾

有些東西，總是有種說不出的情感，只對它情有獨鍾。貓咪「果果」對某一款貓抓板情有獨鍾，縱使主人買了十多款新的回來，牠還是不理不睬，依舊走到已殘破的貓抓板前，繼續牠的雕刻藝術。當網友看到同款全新貓抓板後，不禁脫口而出「你家貓咪是練詠春的嗎？」

熱門新聞

結束3個月逃家記 食蟻獸小紅找到時正在睡覺

一張圖看天氣！ 東北風當老大「很有涼意」注意三件事

北台灣濕涼一周 吳德榮：下周有機會創入冬最低溫

屋漏偏逢連夜雨！ 台鐵區間車傍晚在花蓮撞到一頭牛

小食蟻獸「小紅」找到了！ 動物園證實已住進檢疫舍

媽出房門拿新尿布 回頭驚見女嬰大便消失…愛犬嘴角洩漏端倪

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。