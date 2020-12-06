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媽出房門拿新尿布 回頭驚見女嬰大便消失…愛犬嘴角洩漏端倪
狗狗的行為總是出乎意料，令主人們哭笑不得。日前一名新手媽媽去拿女兒的尿布，結果回到房間卻發現舊尿布裡的排泄物不見，這時一旁的愛犬突然舔著舌頭，嘴角帶有咖啡色的東西，讓她頓時明白剛剛發生什麼事。
主人受訪時表示，3年前，在一個偶然的機會下，救援了流浪狗黑糖，從此牠集萬千寵愛於一身，想要什麼自己都會給牠，今年，妹妹悄悄誕生，原以為黑糖也會疼愛妹妹，但牠總表現冷淡，似乎在吃妹妹的醋。
這起逗趣事件起因於，有天我剛拿新尿布到房間，回過頭來便發現舊尿布中的便便不翼而飛，當時只有黑糖在旁邊，而且又發現牠嘴邊有啡咖色異物，當下頓時明白消失的大便跑去哪了。
主人提到，雖然黑糖是混種狗，但無阻牠的可愛，無論什麼品種的狗狗，都值得被疼愛，此外，有時候黑糖聽到妹妹哭聲，還是會瑪上前慰問，這令媽媽感到很是安慰，相信他們會越來越熟悉彼此。
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文章授權轉載自《香港01》
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