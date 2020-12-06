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貓咪把「貓抓板變手拉坯」 主人無奈：對它情有獨鍾

香港01 / 何東緯
具有藝術感的貓抓板。圖擷自facebook
具有藝術感的貓抓板。圖擷自facebook

有些東西，總是有種說不出的情感，只對它情有獨鍾。貓咪「果果」對某一款貓抓板情有獨鍾，縱使主人買了十多款新的回來，牠還是不理不睬，依舊走到已殘破的貓抓板前，繼續牠的雕刻藝術。當網友看到同款全新貓抓板後，不禁脫口而出「你家貓咪是練詠春的嗎？」

主人在臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」發文，「我有隻會認貓抓板的主子，買了無數個貓抓板，每次都只抓這支，而且抓到剩一半，找了很久才找到一模一樣的，想看大家的貓有沒有鍾情的玩具」。

主人受訪時表示，貓咪果果今年10歲，不知為何對這個使用多年的貓抓板情有獨鍾，縱使已買了十多款新的回來，但牠卻是完全沒興趣。雖然有找到一模一樣的，但只剩最後一個而且還是瑕疵品，「賣家人很好有幫我打折，已告誡我家主子要省着抓了」。

照片在網上曝光，網友好奇為何貓咪會將貓抓板抓成這樣子，「一隻練詠春的貓」、「貓界藝術雕刻大師」、「看使用的貓抓板，我還以為這是手拉坯」、「我家貓咪不愛貓抓板，牠愛梳化……」、「我可是人肉貓抓板！」

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文章授權轉載自《香港01》

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