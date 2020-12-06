失明犬不敢下樓！同伴鼓勵「來回示範」 網暖哭：好有愛

相信很多人聽過兄弟情深，沒想到原來狗狗也一樣。近日這段影片在微博上瘋傳，一隻哈士奇教導失明同伴下樓，同時不停來回示範，網友看完紛紛表示「我既是你的眼，又是你的拐杖」，同時大讚主人對狗狗不離不棄。

影片中可見，有隻狗狗在教視障同伴跳下台階，主人稱兩隻狗是兄弟，看不見的叫大寶，教牠下台階的是弟弟名叫巨寶，當時大寶在台階上神色慌張，雙腳停在台階邊緣不敢跳下，此時巨寶在台階上來回跳動，不停一上一下，彷彿是在做示範，接著還用嘴巴口輕咬大寶，最終兄弟倆合力跳了下去。

主人受訪時表示，大寶天生失明，每到陌生環境都會表現緊張，當時牠想自己下來卻又下不來，所以巨寶才去幫哥哥，先前巨寶已經做了幾次這個動作，自己看了深感欣慰，於是馬上掏出手機拍下。

影片令許多網友暖哭，並大讚「這是信任的力量」，直言弟弟就是大寶的「眼睛」、「牠總有另一雙眼睛為牠帶路」，有留言提到因為狗狗的嗅覺靈敏，所以大寶聞到巨寶的氣味下降，才知道牠做了跳躍動作。也有不少人留意到主人相當暖心，沒有因狗狗失明而遺棄。

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文章授權轉載自《香港01》