瀕危東方白鸛淡金公路逛大街 夜晚嚇壞駕駛

在新北市金山區過境南遷度冬的瀕危東方白鸛，昨天晚上在北海岸淡金公路石門段散步壓馬路，嚇壞駕駛差點撞上。新北市府動物保護防疫處今天提醒注意安全，也遵守賞鳥的原則。

有駕駛昨晚行經淡金公路時，在台電核能一廠往乾華國小方向，於黑暗的馬路上看見一隻「巨鳥」在路中央散步，因視線不佳差點撞倒白色巨鳥。

事後，他將拍攝的照片張貼在北海岸地區的臉書（Facebook）社群網站，東方白鸛逛大街的消息，引起討論。

簡姓網友也在另一社群提到，他昨晚7時許回家時，行經石門區乾華路段的十八王公廟附近，也有看到超大隻的鳥擋路，他被嚇一大跳。

新北市府動保處表示，東方白鸛是大型涉禽，屬鸛科鸛屬。與白鸛是近親，但比白鸛更大，除翅膀有黑色外，眼睛周圍還有一塊紅色的皮膚，為世界瀕危的物種，每年冬天南遷度冬，在台灣屬稀有冬候鳥。

動保處表示，金山區清水農田生態良好，棲地友善耕作，在不虞食物來源及覓食環境廣，每年吸引許多候鳥駐足。2014年12月有一隻西伯利亞白鶴亞成鳥迷途停留當地引起轟動。「金山小白鶴」受到保育人員照顧，一直停留至2016年5月12日。

動保處說，11月11日起至12月2日陸續據報，在清水農田出現3隻韓國來的東方白鸛，相互追逐、婆娑起舞，吸引不少民眾及愛鳥人士前往賞鳥、拍攝。這是距上次西伯利亞小白鶴迷路駐留，再次出現3隻世界級瀕危東方白鸛。

市府說，已有2隻東方白鸛往三芝區方向飛去，研判昨晚民眾在淡金公路石門段看見的就是東方白鸛。提醒鳥友，賞鳥需保持適當距離，遵守不接觸、不餵食、不驚嚇的「三不」原則。如有侵犯、騷擾行為，將依野生動物保育法查處。

動保處說，市府推動友善耕作，金山清水農田因臨近水稻、茭白筍、蓮花產業，形成人工溼地環境，是候鳥主要棲息落腳點。近年陸續有丹頂鶴、西伯利亞白鶴、東方白鸛、黑面琵鷺造訪。