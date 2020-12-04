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終止綿羊秀達附議門檻 清境農場強調提升動保

中央社 / 南投縣4日電
動保團體控清境農場綿羊秀傷害、戲謔，發起連署終止表演，突破附議門檻，機關須回應。 圖／ingimage
動保團體控清境農場綿羊秀傷害、戲謔，發起連署終止表演，突破附議門檻，機關須回應。 圖／ingimage

動保團體清境農場綿羊秀傷害、戲謔，發起連署終止表演，突破附議門檻，機關須回應。清境農場今天表示，已調整表演橋段並提升綿羊照護作為，有關通過連署，將依程序說明。

台灣動物平權促進會、台灣懷生相信動物協會等團體透過國家發展委員會公共政策網路參與平台，發起終止清境農場綿羊秀表演，雖然近期附議進度減慢，不過在附議期限倒數最後幾天，仍突破5000個附議，進入回應階段，主管機關須在公元2021年2月3日前回應。

發起的動保團體表示，綿羊秀包含牧羊犬趕羊、剃羊毛，假日總是座無虛席，工作人員一聲令下，牧羊犬在草原上追趕成群綿羊，十分殘忍，現場觀察發現，犬隻追趕羊群過程，總有少數綿羊落單，牧羊犬就會鎖定追趕，使得落單綿羊驚恐跳腳或一頭撞上鐵欄。

動保團體指出，剃毛秀舞台上，工作人員拎起綿羊，粗魯掰開綿羊嘴巴「看牙齒」戲謔，又將綿羊壓在地上剃毛，最後還把羊毛當「假髮」放在羊頭上，逗弄全場觀眾大笑，如此傷害和戲謔，呼籲是公有事業的清境農場應展現尊重生命教育的決心，立即終止綿羊秀。

贊成終止綿羊秀的網友認為「別把虐待動物行為當有趣」、「殘酷無聊的低級娛樂」、「動物不該淪為人類賺取財富的工具」；也有其他民眾持不同意見說「如果表演給觀眾看就是殘忍，那麼畜牧經濟不就更殘忍」、「不懂為什麼表演被無限上綱成虐待動物」。

清境農場屬國軍退除役官兵輔導委員會管轄，對於動保團體指控傷害、戲謔羊群，清境農場先前已改進表演內容，包含不介紹綿羊牙齒、不對綿羊開玩笑，只保留綿羊前肢向遊客打招呼橋段；趕羊秀挑選穩定度高的工作犬，並減少大聲吆喝，避免奔跑羊群中有綿羊脫隊，造成牧羊犬興奮追趕落單綿羊；欄杆已更換為軟式黑網，羊隻若失控撞網，不致受傷。

雖然已做改進措施，但終止表演提案仍在期限前通過附議，對此，清境農場今天初步回應表示，綿羊秀是清境地區業者和多數民眾期待活動，且國外如紐西蘭、澳洲、英國等也有綿羊秀表演，有關通過提案連署，清境農場將依公共政策網路參與實施要點程序進行說明。

清境農場表示，針對動保團體相關提議內容，已完成部分表演橋段調整，且對於綿羊照護作為持續提升，仍歡迎大家到清境農場旅遊。

清境 動保團體

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