台南冬候鳥群集 驚見「白化」洋燕

台南冬候鳥群集，沿海出現數以百計的燕子，鳥友日前在安南區安順大排發現一隻「白化」洋燕，十分罕見，但白化個體多遭群體排斥，目標明顯，容易遭天敵捕食。

這隻白化洋燕是鳥友翁育民發現的，他同時拍攝記錄；翁育民是國小老師，喜歡在台江地區調查本土鳥禽，他說，這是他第一次遇上白化的洋燕個體。

鳥友指出，燕子是一般人相當熟悉的鳥禽，但多數人不知燕子可區分為家燕科、雨燕科，在台灣常見的是家燕、洋燕、赤腰燕、棕沙燕、灰沙燕及毛腳燕。

鳥友表示，有白化症的生物個體稱為白子，因體內黑色素缺乏，導致毛髮與皮膚顏色呈現白色。除了人類，鳥類、魚類、兩棲類、爬蟲類及植物也都有白子，白化個體多被排擠，在環境中過於明顯，易遭天敵捕食，存活率不高。

洋燕是燕科燕屬的鳥類，又名洋斑燕，分布於日本沖繩、琉球、聖托馬斯、本古特、菲律賓、台灣等地，多生活於島嶼或山腳坡地、草坪，也圍繞飛翔在樹林附近有廊廓的平房、高大建築物及工廠，棲息在空曠地區的樹上及無葉的枝條或枯枝。