保育鳥類郵票8日發售 遊隼等4種猛禽看得到

台灣擁有豐富的鳥類資源，其中猛禽更因威猛的獨特形象引人關注，為呼籲全民珍視自然生態資源，中華郵政公司以較接近人類聚落的黑翅鳶、遊隼、鳳頭蒼鷹及魚鷹等4種猛禽保育鳥類為題材，將於8日發行「保育鳥類郵票(109年版)」1套4枚，郵票面值分別為8元2枚、10元及28元。

其中黑翅鳶(面值8元)，為體長約31至37公分鳥類。全身大致為醒目的黑白兩色，眼紅色，有黑色過眼線，飛行時雙翼黑白對比明顯。平原地帶或市郊空地都可能發現牠美麗的身影；遊隼(面值8元)則是體長約39至51 公分，有著暗褐色眼睛和黃色細緻眼圈，頭部的灰黑色一直從眼睛擴散到臉頰，胸腹之間密布黑色細橫紋，是全世界公認飛行速度最快的鳥，近年在台灣北海岸的崖壁、岬角可見穩定的族群。

至於鳳頭蒼鷹(面值10元)，體長約40至48公分。頭部鼠灰色，頭後有短冠羽，喉部有明顯的喉央線，胸腹部密布赤褐色斑紋。是台灣唯一可在城市內穩定繁殖的猛禽；魚鷹(面值28元)的體長約56至62公分。頭白色，眼黃色，明顯的黑褐色眼帶一直延伸至後頸。後背、翼背、尾背均為深褐色，腹面白色。全台各大水域周邊都可能見其蹤跡。

配合郵票發行，中華郵政公司印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於今天發售；另製作預銷首日戳低值封及套票封於郵票發行當日供售，歡迎至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」( https://stamp.post.gov.tw )訂購。