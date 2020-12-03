【動物冷知識】誰說哺乳是母親專利？國王企鵝爸爸不只孵蛋還「餵奶」

哈囉大家好，我是帽帽。

我們今天來看會哺乳的鳥類吧！

所有鳩鴿科鳥類都能夠分泌這種物質，此外有此能力的還有火烈鳥（紅鶴）和一些企鵝。

鴿乳與哺乳動物的乳沒有太大的相似之處。前者只是一種淺黃色的半固體狀物質，而後者屬於乳劑的範疇，鴿乳比牛乳和人乳更富含蛋白質和脂肪。它還含有抗氧化劑和免疫增強因子。如哺乳動物的乳汁一樣，鴿乳含IgA抗體，亦有一些種類的細菌。

所以流到其他地方時會很像命案現場……

鴿乳與哺乳動物的乳沒有太大的相似之處。前者只是一種淺黃色的半固體狀物質，而後者屬於乳劑的範疇，鴿乳比牛乳和人乳更富含蛋白質和脂肪。它還含有抗氧化劑和免疫增強因子。如哺乳動物的乳汁一樣，鴿乳含IgA抗體，亦有一些種類的細菌。

火烈鳥（紅鶴）和鴿類無論雌雄都可以分泌鴿乳哺育後代，而企鵝中只有雄性才有此能力。在哺乳期同哺乳類一樣由催乳激素刺激分泌。

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