稀有過境鳥黑頸鷿鷈布袋鹽田濕地現蹤 萌樣可愛

目前正值冬候鳥抵台賞鳥季，嘉義縣沿海布袋及東石鄉鳥類生態豐富，生態觀察家暨攝影師蘇家弘昨天上午在布袋鎮台61線西濱快速公路路旁水域，發現5隻黑頸鷿鷈，眼睛紅色，有如火眼金睛，與小鷿鷈混群一起覓食玩耍，萌樣可愛有趣。

蘇家弘6月在當地水域附近，驚見數萬隻水母漂，疑高溫浮出水面，當地浮游生物豐富，吸引鳥類棲息覓食，黑頸鷿鷈是稀有過境鳥，體型比普遍留鳥小鷿鷈稍大。

台灣的鷿鷈科鳥類共計4種，分別是小鷿鷈. 冠鷿鷈. 黑頸鷿鷈與角鷿鷈，牠們共同的特徵是嘴尖，翅短而窄，尾退化，腿位於身體後方並具有瓣蹼， 終年生活在水中。

黑頸鷿鷈眼睛為醒目的紅色，成群在淡水或水上繁殖，分布範圍在北美洲西部，歐亞大陸至蒙古西部、非洲、南美洲及中國東北，冬季分散至北緯30度以南地區，越冬在華南及東南沿海、中國西南河流。