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戰功彪炳台東搜救犬「山大」 功成身退期待有緣人認養
台東縣消防局搜救犬「山大（Xander）」因屆齡功成身退，搜救犬小組PO上官網期待有緣人士領養照顧。領犬員羅翊成不捨的說，「欲領養的新飼主一定要有耐心、愛心」。
戰功彪炳、個性活潑的山大，102年在關務署緝毒犬培訓中心脫穎而出，加入台東縣消防局搜救犬行列，並在領犬員陪訓下，一路通過國際搜救犬組織、瓦礫堆中、高級驗證。
羅翊成說，山大曾參與高雄市氣爆、彰化花壇人員失蹤協尋、台南市維冠大樓震災、花蓮統帥、白金雙星震災等搜救行動，是一隻非常服從命令，且能完成任務的好夥伴。
「山大」是拉布拉多犬種，和「健康」、「祥和」是第一批移撥台東消防局的搜救犬，其中祥和已2年前退役，山大因將滿8歲（換算人類年齡約55歲）到達屆齡，依動保法規定需辦理退休領養。
羅翊成說，有意願領養人士於12月25日前可至搜救犬小組辦理領養作業，避免山大到新環境產生不適應，屆時會傳授新領養飼主口令的交接，能夠快樂安度晚年。
目前台東搜救犬小組有7隻搜救犬，全都是山大擔任培訓犬（師傅犬）期間，所培訓出來，訓練課程內容繁多，障礙器材、方向控制、服從、拋物拾回等，是消防局執行救災救難的最好幫手。
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