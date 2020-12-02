影／網讚好有愛！溫柔猩猩鼓勵受傷小鳥 俯身觀察手指輕撫

澳洲新南威爾斯省（New South Wales）兩名女遊客上月10日在動物園見證罕見一幕：一隻猩猩發現小鳥受傷倒地，上前近距離觀察了一會，然後將小鳥捧在掌心用手指輕撫，彷彿鼓勵小鳥努力展翅。片段曝光後網民均大讚畫面好有愛。

片段中，猩猩看到遠處草地上一隻受傷的小鳥，上前仔細觀察，先用手背輕推，之後將之捧在掌心輕撫，彷彿甚為關心小鳥的傷勢，同時鼓勵牠努力飛起來；可惜小鳥最後都未能再展翅，猩猩見狀，無奈轉身步離。

拍下片段的女遊客形容這一幕非常溫馨，她估計小鳥是撞到透明玻璃圍欄受傷，「看到一隻如此大型的動物竟然這麼溫柔，真令人感到驚訝！牠沒有趁機傷害受傷的雀仔，反而柔地鼓勵其飛走。」

不少網民亦表示畫面充滿愛，「其實猩猩可能會吃了小鳥，但牠沒有這樣做，大自然似乎並非只有弱肉強食一條法則」、「猩猩即使被困於動物園的籠牢，但仍善待其他動物，太感動了」、「這猩猩實在溫柔，希望我家中老婆都可以像牠一樣」。

延伸閱讀：

美國一動物園關非洲人在籠內與猩猩一起展覽 114年後終道歉

猩猩愛偷拍？動森村民爆笑時刻逐格睇 你見過未？

文章授權轉載自《香港01》