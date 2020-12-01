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熊貓「圓仔」7歲議員催生 還驚呼：變老姑娘了！

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
熊貓「圓仔」已經7歲，議員憂心會過最佳生產期。圖／台北市立動物園
熊貓「圓仔」已經7歲，議員憂心會過最佳生產期。圖／台北市立動物園

台北市議會教育委員會今天審查台北市立動物園預算，議員秦慧珠突然想到熊貓狀況，問動物園「圓仔該嫁人了吧？」、「牠已經5、6歲了吧？」若不生育恐怕會過最佳生產期，動物園說「7歲」，讓秦慧珠驚呼「7歲囉？變老姑娘了！」。

秦慧珠在審查動物園預算時，關心熊貓的繁殖狀況，劈頭就問「我們這個圓仔該嫁人了吧？圓仔這部分你們要怎麼處理阿？圓仔像牠媽媽這個年紀，好像已經生小孩了對不對？」。

動物園表示，在疫情尚未爆發時，拜訪過中國大陸相關單位，有針對幾個方案進行討論，包括引進適合配對新個體的精液、進口公熊貓到台灣，或圓仔送到中國大陸交配。

秦慧珠說，「圓仔已經夠大了，再不處理就不『貓道』，就不是不『人道』」，秦慧珠也說，動物保育包括傳宗接代，讓圓仔能夠繁殖，貓熊生產也不容易，台灣反而有突破，一次生2隻。秦慧珠問「我們圓仔也夠大了，牠已經5、6歲吧？」。

動物園則回應「7歲」，秦慧珠驚呼「7歲囉？變老姑娘了！這個要趕快幫他配對」，秦慧珠說，圓仔若超過生育期就很難再生產，動物園要積極點。秦說，因為疫情關係，只有冷凍精液方式能成案，期盼動物園明年讓圓仔繁殖。

圓仔 秦慧珠 動物園

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