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愛犬平躺不動！萌弟不捨「跪地痛哭」 媽見狀著急曝真相
見到愛犬突然沒有反應，任何人心裡一定都會很慌亂。泰國一位小弟弟在獸醫診所的長椅上，驚覺兩隻狗狗平躺在椅上一動也不動，甚至舌頭都伸了出來，他見狀大吃一驚，以為狗狗去是上天堂，急得趴在地上痛哭，令一旁的媽媽哭笑不得，趕緊告訴他事實真相。
這幾張充滿感情的相片，由泰國一間獸醫診所分享出來，只見身穿藍衣的小朋友在看到兩隻狗狗後，便立刻痛哭起來，原來他發現愛犬們一動也不動，甚至伸出了舌頭，以為牠們已經不幸過世。
男童傷心難過的模樣，令一旁的媽媽著急告知他真相，原來狗狗們都平安沒事，只是安排進行結紮手術，由於麻藥未退，舌頭才會伸出來。男童得知真相便上前摸摸愛犬，並試圖將牠們搖醒，等到麻藥退去，男童開心的帶著狗狗搭車回家。
網友看到小男孩真情痛哭，都表示他對狗狗充滿了愛，「求小孩心理陰影面積」、「很有愛呀！」、「結紮麻醉後的樣子，真的很嚇人」、「媽媽怎麼不給點預告，讓孩子有心理準備」、「好可愛的弟弟」。
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文章授權轉載自《香港01》
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