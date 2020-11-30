生死一瞬！大章魚觸手捲海鷗入海 他急救海鷗免於一死

法國男子納西（Daniel Narcy）日前在法國南部海灘看見一隻海鷗被章魚牢牢抓住，他立刻上前緊抓海鷗喙將海鷗拉上水面，讓海鷗逃過一劫。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，動物愛好者納西當時握住海鷗鳥嘴，奮力不讓牠被章魚觸手捲進海裡，最後章魚不敵納西的力氣鬆手沉入海裡，放海鷗展翅高飛。

納西說自己不是第一次目睹章魚抓住海鷗的場景，但再次看見仍覺得很神奇。他表示一開始發現人們在海灘圍觀，還以為是兩隻狗在打架，走近一瞧才發現是「好大一隻章魚正用觸手纏繞海鷗，章魚至少有兩公斤重。」

納西表示章魚握力太強，海鷗光靠一己之力絕不可能逃脫現場，認定自己是海鷗的「救星」。納西成功救援海鷗後還去跟章魚玩。

同為動物愛好者的網友suzannekarenwatson嘉獎納西作為，稱自己「遇到同樣情形也會做一樣的事。」但是另一名動物愛好者Scorpion32認為自己若在現場會撒手不管，畢竟「這是自然法則，為什麼章魚不能享用牠的大餐？」